Знайдіть відмінності між різдвяними тортиками за одну хвилину

Головоломки із серії «знайди відмінності» є відмінними вправами, які потрібно щоденно виконувати для покращення гнучкості розуму та тренування загальної функції мозку. Практикуючи подібні вправи можна розвинути когнітивні здібності, покращити концентрацію уваги та пам'ять.

Тільки найуважніші зможуть знайти три відмінності між тортиками за хвилину.

Знайди три відмінності

Якщо не вистачило, часу ще раз уважно подивиться на тортики і побачите різницю. Якщо вийшло самостійно знайти відмінності, підказка на малюнку.

Знайти 3 відмінності: рішення

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