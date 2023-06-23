147 ворожих вибухів на Сумщині: є поранені

Стала відома ситуація на Сумщині на прикордонні станом на 21.00 22 червня 2022 року.

Протягом дня росіяни здійснили 21 обстріл прикордоння.

Про це пише Сумська обласна державна адміністрація у соціальних мережах.

Зафіксовано 147 вибухів. Обстрілів зазнали Юнаківська, Білопільська, Хотінська, Краснопільська, Ворожбянська, Шалигинська, Миропільська, Новослобідська, Есманська громади.

Краснопільська громада: був мінометний обстріл (16 вибухів).

Хотінська громада: росіяни здійснили обстріл з артилерії (49 вибухів). Пошкоджені 4 житлових будинки в с. Писарівка.

Юнаківська громада: був обстріл з артилерії (5 вибухів) та мінометів (4 вибухи).

Ворожбянська громада: зафіксовано обстріл з артилерії (9 вибухів). Внаслідок обстрілу пошкоджено 5 приватних будинків та лінію електропостачання.

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Шалигинська громада: ворожий БПЛА здійснив скидання 1 ВОГ. Також вдарив з артилерії (22 вибухи). Під час обстрілу осколкове поранення в передпліччя отримала місцева жителька. Пошкоджено водонапірну вежу та житловий будинок (пряме влучання).

Білопільська громада: ворог бив з мінометів (10 вибухів) та здійснив обстріл з АГС – (4 вибухи).

Миропільська громада: був мінометний обстріл (17 вибухів).

Новослобідська громада: 3 міни скинули росіяни на територію громади.

Есманська громада: був мінометний обстріл (3 вибухи).

Нагадаємо, що у День батька на Сумщині внаслідок обстрілу РФ загинули тато і дитина.