26 грудня — яке церковне свято в православному календарі

Завтра, 26 грудня, в православному календарі день пам’яті мучеників Євстратія, Авксентія, Євгена, Мардарія і Ореста. Постраждали ці чоловіки від рук імператорів Діоклетіана та Максиміліана, які були відомі своїми гоніннями за християнами. Сталося це приблизно в ті часи, коли жителі Каппадокії та Вірменії увірували в Ісуса Христа. Тоді правителям донесли, що люди можуть взагалі відокремитися від Римської імперії.

Святі намагалися викрити катів у жорстокості, твердо сповідували християнство. За це їх підвергли мукам. Донині їх святі мощі перебувають у Римі. На їхню честь наші предки святкували народне свято Євстрата і говорили: "Євстрат — сонечку рад".

Церковне свято 26 грудня — день пам'яті преподобного Никодима

Народився Никодим у Сербії близько 1320 року. Його виховали благочестиві християни. Ще в молоді роки пішов він на гору Афон і там прийняв чернечий постриг. Здійснював Никодим чимало чернечих подвигів, боровся з демонами, читав Святе Письмо. А пізніше навіть став ігуменом в монастирі.

Багато хто вважав Никодима своїм наставником та учителем. Ченці та миряни прагнули отримати від нього благословення і повчальне слово. Заснував преподобний і кілька монастирів, але йому завжди хотілося усамітнення. Тому відправився він до річки Тисмани, де згодом виріс Тисманський монастир.

Багато молився Никодим та завжди намагався дотримуватися сурового посту. Також Господь наділив його даром зцілення, в тому числі і від бісів. Тому люди часто приходили до нього за допомогою. Помер преподобний в глибокій старості, а після смерті був зарахований до лику святих.

Прикмети 26 грудня

Народні прикмети 26 грудня / Фото: Pexels

сідають на сніг сороки на теплу погоду;

поблизу будинків виють вовки — чекайте на морози;

домашні тварини намагаються пити багато води — буде хуртовина;

погода 26 грудня показує, яким буде січень.

Що завтра не можна робити

Церква забороняє цього дня лаятися, сваритися і лихословити. Інакше можете отримати проблеми з горлом. Не варто віддавати свій одяг навіть на благодійність, тому що талан від вас піде. 26 грудня вважається невдалим днем для проведення процедур, які пов'язані з ногами.

Що можна робити завтра

26 грудня варто помолитися за благополуччя, здоров'я і зцілення від хвороб. Можете вже починати складати плани та цілі на рік прийдешній.

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