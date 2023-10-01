59-а бригада, де служить легендарна "Пташка", отримала броньовик для звільнення Донеччини

Про це йдеться на його офіційній сторінці у Facebook.

59-а ОМПБр стала бойовою сімʼєю для легендарної Катерини Поліщук з позивним «Пташка».

«Всього за кілька кілометрів за цими териконами на Донеччині лінія розмежування, яку наші військові поступово відсувають все ближче до державного кордону. І найкраще привітання в цей день — передати броню для тих, хто кожного дня йде на штурм і в наступ, щоб захистити наші сімʼї й наші оселі… Ми ніколи не втомимось підтримувати наших героїв і захищати тих, хто захищає нас. Зі святом вас, наші ангели-охоронці», - йдеться у привітанні.

Раніше Андрій Мацола оголосив про реалізацію масштабного проєкту спільно з Силами логістики ЗСУ з запуску та підтримки виробництва вітчизняних засобів ведення ближнього бою і не тільки.

Крім того, у рамках благодійної ініціативи “Твій Голос на аерозасоби для розвідки”, яку проводив «Голос країни» разом з Dobro.UA та Фондом компетентної допомоги армії «Повернись живим», завдяки Андрію Мацолі було закрито збір в 3 мільйони гривень. Також до кінця цього року Андрій Мацола допоможе 50 українським захисникам відновитись після поранень, які вони отримали, захищаючи Україну.