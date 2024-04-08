Аномально тепло: прогноз погоди в Україні на 9 квітня

У країні буде сухо та дуже тепло.

У вівторок, 9 квітня, в Україні скрізь буде сонячно, сухо і тепло.

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

Температура повітря впродовж дня становитиме +21...25°С. Без опадів.

У Києві 9 квітня очікується також суха сонячна погода з температурою повітря +23...25°С.

Раніше синоптикиня розповіла про погоду до кінця квітня. Середня за місяць температура повітря в різних центрах коливається, в прогнозах може бути від двох градусів вище норми до чотирьох і більше.

Нагадаємо, за даними Укргідрометцентру, на більшій частині територій України середня місячна температура у квітні буде складати від семи до 11 градусів тепла. А ось у гірських районах вона буде коливатись від двох до шести градусів.

Читайте також: