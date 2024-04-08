Аномально тепло: прогноз погоды в Украине на 9 апреля

В стране будет сухо и очень тепло.

Во вторник, 9 апреля, в Украине везде будет солнечно, сухо и тепло.

Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

Температура воздуха в течение дня составит +21...25°С. Без осадков.

В Киеве 9 апреля ожидается сухая солнечная погода с температурой воздуха +23...25°С.

Ранее синоптик рассказала о погоде до конца апреля. Средняя за месяц температура воздуха в разных центрах колеблется, в прогнозах может быть от двух градусов выше нормы до четырех и больше.

Напомним, по данным Укргидрометцентра, на большей части территории Украины средняя месячная температура в апреле будет составлять от семи до 11 градусов тепла. А вот в горных районах она будет колебаться от двух до шести градусов.

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