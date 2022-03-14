Авіаудари на Рівненщині: окупанти пошкодили телевізійну вежу

Внаслідок авіаудару загарбників пошкоджено телевізійну вежу на Рівненщині.

На Рівненщині внаслідок авіаудару окупантів було пошкоджено телевізійну вежу.

Про це розповів голова Рівненської обласної військової адміністрації Віталй Коваль.

"На місці працюють відповідні служби. Деталі з‘ясовуються", — написав він.

Інших подробиць поки не відомо.

Нагадаємо, що 13 березня внаслідок обстрілу Міжнародного центру миротворчості та безпеки на Львівщині загинули 35 людей, ще 134 людини отримали поранення.

Читайте також: