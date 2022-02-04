Більшість областей - "помаранчеві": МОЗ оновив зони карантину

"Червона" зона діє в двох областях.

В Україні станом на 4 лютого через погіршення ситуації з COVID-19 дві області перебувають у "червоній" зоні, ще 20 областей та місто Київ - у "помаранчевій" зоні, дві - у "жовтій".

Про це йдеться на сайті Міністерства охорони здоров'я.

"Помаранчевими" станом на зараз є місто Київ, Вінницька, Волинська, Дніпропетровська, Донецька, Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Київська, Луганська, Львівська, Миколаївська, Одеська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Херсонська, Хмельницька, Черкаська, Чернівецька та Чернігівська області.

В Івано-Франківській та Рівненській областях діє "червона" зона. Кіровоградська та Полтавська області перебувають у "жовтій" зоні.

Міністерство охорони здоров’я України

Як повідомлялося, в Україні станом на 4 лютого зафіксували рекорд за увесь час пандемії - понад 43 тисячі COVID-випадків за добу.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: