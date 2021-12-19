Біля Рівного вітер повалив новорічну ялинку (фото)

Згодом комунальники повідомили, що ялинку відновили.

У Квасилові Рівненської територіальної громади сильний вітер сьогодні зранку зламав новорічну ялинку, встановлену у центрі селища.

Про це інформує КП "Рівненський міський трест зеленого господарства".

"З прикрістю повідомляємо, що сильний вітер зламав ялинку в Квасилові. Але негода не зруйнує свято для квасилівчан. Разом із Міськсвітлом працюємо, аби швидше відновити та закріпити новорічне дерево. Робимо все можливе, аби повернути святкову атмосферу в селище", — йдеться у повідомленні.

Згодом комунальники повідомили, що ялинку відновили. Вони закликали мешканців громади бути обережними під час негоди.

Зазначимо, що в Україні оголосили штормове попередження.

Нагадаємо, що у Києві загорілася святковими вогнями головна ялинка країни.

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