Біля Рівного жінка померла у кабінеті стоматолога

Пацієнтка лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання.

У місті Здолбунів біля Рівного в стоматкабінеті померла 50-річна жінка.

Про це повідомляє поліція Рівненської області.

"19 січня близько 18:40 від медиків швидкої надійшло повідомлення, що під час візиту до приватної стоматологічної клініки в місті Здолбунів померла 50-річна жінка", – йдеться в повідомленні.

Првоохоронці з'ясували, що пацієнтка лікувала зуби з використанням седації. Після введення препаратів у неї зупинилося дихання: медики намагалися провести реанімаційні заходи, утім вони не дали результату. На жаль, жінка померла.

Під час огляду місця події слідчі вилучили речові докази, які мають значення у справі.

За фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичним працівником розпочато досудове розслідування за частиною 1 статті 140 Кримінального кодексу України. Було призначено ряд експертиз, зокрема судово-медичну, яка встановить причину смерті 50-річної жінки. Слідчі дії тривають.

Нагадаємо, що за останні тижні це вже не перший гучний випадок, коли люди помирають під час візиту до дантиста.

Так, у Львові 13 січня помер 5-річний Велес Пашник, який понад місяць перебував у глибокій комі після видалення молочних зубів під загальним наркозом.

В Офісі генпрокурора розповіли, що за наразі здійснюється досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками.

У листопаді у Тернополі під час лікування зубів у стоматології помер хлопчик, якому був 1 рік та 10 місяців.