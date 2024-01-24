Возле Ровно женщина умерла в кабинете стоматолога

Пациентка лечила зубы с использованием седации. После введения препаратов у нее остановилось дыхание.

В городе Здолбунов возле Ровно в стоматкабинете скончалась 50-летняя женщина.

Об этом сообщает полиция Ровенской области.

"19 января около 18:40 от медиков скорой поступило сообщение, что во время визита в частную стоматологическую клинику в городе Здолбунов скончалась 50-летняя женщина", – говорится в сообщении.

Правоохранители выяснили, что пациентка лечила зубы с использованием седации. После введения препаратов у нее остановилось дыхание: медики пытались провести реанимационные мероприятия, но они не дали результата. К сожалению, женщина скончалась.

Во время осмотра места происшествия следователи изъяли вещественные доказательства, не имеющие значения по делу.

По факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинским работником начато досудебное расследование по части 1 статьи 140 Уголовного кодекса Украины. Был назначен ряд экспертиз, в том числе судебно-медицинская, которая установит причину смерти 50-летней женщины. Следственные действия продолжаются.

Напомним, что за последние недели это уже не первый громкий случай, когда люди умирают во время визита в дантиста.

Так, во Львове 13 января скончался 5-летний Велес Пашник, который больше месяца находился в глубокой коме после удаления молочных зубов под общим наркозом.

В Офисе генпрокурора рассказали, что в настоящее время осуществляется досудебное расследование по уголовному производству по факту ненадлежащего выполнения профессиональных обязанностей медицинскими работниками.

В ноябре в Тернополе во время лечения зубов в стоматологии скончался мальчик, которому был 1 год и 10 месяцев.