Невже зима здалася без бою? Синоптики прогнозують аномальне тепло в Україні.

Якою буде погода в останні дні січня та на які погодні сюрпризи чекати у лютому – читайте в ексклюзиві TSN.UA.

На YouTube-каналі ТСН можна переглянути відео: ЦЕ РЕКОРД! НА УКРАЇНУ ЧЕКАЄ АНОМАЛЬНА ПОГОДА!

Зима здалася без бою?

Наприкінці січня Україну накриє хвиля тепла, яка стане найпомітнішою найближчими днями. Температура повітря 29 січня місцями досягатиме +17 тепла. Про це повідомляла синоптикиня Наталка Діденко.

"Найближчими днями, якраз під завершення січня, в Україні очікується пік тепла. Принаймні поки що). Максимальна температура повітря у західних областях, у південній частині та подекуди в центральних областях України досягне +12+17 градусів! На решті території також переважатиме тепла погода, протягом дня +7+11 градусів. Опадів 29-го січня в Україні не передбачається"

До речі, цікава деталь: традиційно тепліше Закарпаття цього разу порушить стереотип, там у середу буде +9+11 градусів, зауважила синоптикиня.

"29-го січня максимальна температура повітря становитиме +7+12 градусів, у західних областях та у південній частині +12+16 градусів.Вітер буде південних напрямків, помірний, часом рвучкий, такий собі як весняний. Опади істотні в більшості областей України - навряд, хіба що вночі в Карпатах та на Закарпатті дощ та мокрий сніг, на Волині та Рівненщині - дощ. У Києві в середу опади малоймовірні. Вітер південний, поривчастий. Буде тепло в столиці: вночі +5, вдень +9 градусів".

Зима продовжує дивувати українців аномально теплою погодою. У середу, 29 січня, в більшості регіонів України очікується плюсова температура та хмарне небо, повідомили в Укргідрометцентрі.

Погода у великих містах

У столиці, 29 січня, протягом доби буде хмарно. Температура вдень підніметься до +8°C. Вітер слабкий — до 2,4 м/с. Опадів не очікується. Харків зустріне ранок температурою +4°C. Протягом дня сонце зрідка визиратиме з-за хмар. Максимальна температура вдень становитиме +8°C. Вітер північно-східний, 3,7 м/с. У морській столиці України буде відносно тепло — до +9°C вдень. Хмарність протримається майже весь день, лише ввечері небо почне прояснюватися. Вітер південно-східний, 4,8 м/с. У Дніпрі хмарна погода очікується протягом усього дня. Температура повітря коливатиметься від +4°C вранці до +9°C вдень. Вітер східний, 3,9 м/с. Опадів не прогнозують. Найтепліше 29 січня буде у Львові — до +12°C вдень. Вранці очікується дрібний дощ, який припиниться до обіду. У другій половині дня небо проясниться. Вітер південно-східний, 4,7 м/с.

Примітно, що за народними прикметами, 29 січня називали "Напівкормом" — до цього часу в селян мала залишитися половина зимових запасів корму для худоби. Також цього дня особливу увагу приділяли напрямку вітру — північний віщував сильні морози. 30 січня ще втримається чудова тепла погода. Побудьте більше на свіжому повітрі, радить Наталка Діденко. А от із 31-го січня в більшості областей України температура повітря знизиться і з'являться опади. "Отже, першу половину тижня варто бути максимально на свіжому повітрі, спостерігати за природою, не доганяти маршрутку, а пройтися пару зупинок пішки, пофотографувати якісь симпатичні аномалії типу несподіванок бруньок чи квіточок, гарно провітрювати квартиру, проте не захоплюватися березнево-квітневим теплом, коливання температури повітря ще будуть згідно з сезоном", — додала синоптикиня.

Температурні рекорди

Хоча погода буде досить теплою, вона не принесе багато сонячного світла. Проте, важливим є те, що світловий день поступово довшає, даючи більше шансів насолодитися природою навіть у зимову пору. Україна переживає незвичайно теплі січневі дні, що дозволяє відчути атмосферу весни, хоча і без сонця. Це ідеальний час для того, щоб вийти на прогулянку, але варто пам'ятати про вітер і іноді зберігати теплі шари одягу. Додамо, що У Києві 26 січня 2025 року було зафіксовано два температурні рекорди. Максимальна температура повітря досягла +7,4°C. Про це повідомила Центральна геофізична обсерваторія імені Бориса Срезневського.

За даними спостережень метеостанції Центральної геофізичної обсерваторії імені Бориса Срезневського 26 січня у Києві було зафіксовано два температурні рекорди:

максимальна температура повітря досягла +7,4°С, що на 0,5°С вище попереднього рекордного показника для цього дня 2021 року.

середньодобова температура повітря виявилась найвищою за час проведення спостережень для цього дня і склала +4,7°С, що перевищило попередній рекордний показник 1902 та 1999 років на 1,4°С, а кліматичну норму – на 9,7°С. За багаторічними показниками така температура повітря відповідає 29 березня.

Лютий здивує

Січень вже здивував українців аномальним теплом. Синоптики Українського гідрометцентру розповіли, якою буде погода на лютий 2025 року. Є висока ймовірність, що завершальний місяць зими виявиться так само теплішим за кліматичну норму. Про це зазначили у гідрометцентрі. Синоптики прогнозували, що середня місячна температура повітря в лютому передбачається від -3 до +2 градусів, що на 1,5 – 2 градуси вище за норму. Тим часом кількість опадів навпаки очікується меншою за норму, зокрема, у межах 25 – 65 міліметрів. Синоптикиня Наталка Птуха відповіла, чи може у лютому температура знову бити рекорди.

"Можливо, ми цього не виключаємо. Тобто, з огляду на тенденції змін клімату і взагалі такі процеси не зовсім зимового характеру, лютий може свої сюрпризи для нас принести"

Також синоптикиня відповіла, чи можливо, що цієї зими взагалі не буде похолодання до -20 – -30 градусів. Зокрема, вона зазначила, що за прогнозами як світових центрів, так і наших науковців, все ж таки зимовий сезон очікується з коливаннями від плюса до невеличкого мінуса.

"Однак ми сезонна країна і проникнення арктичних холодів до нас можливе. Хоча останніми роками воно стає дедалі рідшим, а якщо й буває, то досить короткотривале"

До речі, раніше сніговий покрив утворювався на початку сезону і тримався в багатьох регіонах. Руйнувався вже ближче до весни. Десь міг підтавати чи додаватися. Втім, усе одно було таке поняття, як сталий сніговий покрив, його утворення на початку зими та руйнування наприкінці.

"Зараз же таке поняття не є актуальним. Сніговий покрив або не утворюється, або може повністю зруйнуватися і тривалий час його немає, потім десь знову на кілька днів може випасти. Тому у нас ось такі дуже непередбачувані процеси"

День стає довшим

Лютий — місяць переходу від зими до весни. Він принесе нам не лише зміни в природі, а й особливості місячних фаз, які вплинуть на різні сфери життя. Місяць проходить через кілька фаз, кожна з яких має свій вплив на нас. У лютому 2025 року ми спостерігатимемо такі фази:

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1−11 лютого: Місяць зростає. Це період активності, нових починань, зростання і розвитку.

12 лютого: Повний Місяць. Може вплинути на емоційний стан людей. Можливі безсоння, підвищена збудливість та емоційна нестабільність.

13−27 лютого: Місяць спадає. Це період завершення справ, підсумовування і відпочинку.

28 лютого: Новий Місяць. Це час для початку нових проєктів, планування майбутнього і внутрішньої роботи над собою.

Однією з найпомітніших змін у лютому є поступове збільшення тривалості дня. Це пов’язано з тим, що Земля рухається по своїй орбіті й кут падіння сонячних променів змінюється. Збільшення тривалості дня свідчить про наближення весни та пробудження природи. З кожним днем світанок настає декількома хвилинами раніше, а захід сонця — декількома хвилинами пізніше. Найбільш помітні зміни спостерігаються на початку і в кінці місяця.

Нагадаємо, весняна погода посеред зими! Синоптики вразили прогнозом на новий робочий тиждень! Кажуть, що в останні дні січня в Україні встановиться рекордно тепла погода. Подекуди стовпчики термометрів досягнуть позначки у +17 градусів! Скільки триватиме весняна погода і яких погодних сюрпризів очікувати у лютому – в ексклюзиві TSN.UA.

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