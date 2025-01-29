Это рекорд: Украину ждет аномальная погода

Неужели зима сдалась без боя? Синоптики прогнозируют аномальное тепло в Украине.

Какой будет погода в последние дни января и какие погодные сюрпризы ждать в феврале – читайте в эксклюзиве TSN.UA.

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Зима сдалась без боя?

В конце января Украину накроет волна тепла, которая станет самой заметной в ближайшие дни. Температура воздуха 29 января местами будет достигать +17 тепла. Об этом сообщала синоптика Наталья Диденко.

"В ближайшие дни, как раз к концу января, в Украине ожидается пик тепла. По крайней мере, пока). Максимальная температура воздуха в западных областях, в южной части и кое-где в центральных областях Украины достигнет +12+17 градусов! На остальной территории также будет преобладать теплая погода, в течение дня +7+11 градусов.

Кстати, интересная деталь : традиционно теплее Закарпатья на этот раз нарушит стереотип, там в среду будет +9+11 градусов, отметила синоптика.

"29-го января максимальная температура воздуха будет +7+12 градусов, в западных областях и в южной части +12+16 градусов.Ветер будет южных направлений, умеренный, порой порывистый, такой как весенний. Осадки существенные в большинстве областей Украины — вряд ли, разве что ночью в Карпатах и Закарпатье дождь и мокрый снег, на Волыни и Ровенщине — дождь. В Киеве в среду осадки маловероятны. Ветер южный, порывистый.

Зима продолжает удивлять украинцев аномально теплой погодой. В среду, 29 января, в большинстве регионов Украины ожидается плюсовая температура и пасмурное небо, сообщили в Укргидрометцентре.

Погода в больших городах

В столице, 29 января, в течение суток облачно. Температура днем поднимется до +8°C. Ветер слабый – до 2,4 м/с. Осадков не ожидается. Харьков встретит утро температурой +4°C. В течение дня солнце будет изредка выглядывать из-за облаков. Днем днем +8°C. Ветер северо-восточный, 3,7 м/с. В морской столице Украины будет относительно тепло — до +9°C днем. Облачность продержится почти весь день, лишь к вечеру небо начнет проясняться. Ветер юго-восточный, 4,8 м/с. В Днепре ожидается облачная погода. Температура воздуха будет колебаться от +4°C утром до +9°C днем. Ветер восточный, 3,9 м/с. Осадков не прогнозируют. Теплее всего 29 января будет во Львове — до +12°C днем. Утром ожидается мелкий дождь, который прекратится до обеда. Во второй половине дня небо прояснится. Ветер юго-восточный, 4,7 м/с.

Примечательно, что по народным приметам, 29 января называли "Полукормом" — до этого времени у крестьян должна остаться половина зимних запасов корма для скота. Также в этот день особое внимание уделялось направлению ветра — северный предвещал сильные морозы. 30 января еще удержится отличная теплая погода. Побудьте больше на свежем воздухе, советует Наталья Диденко. А вот с 31 января в большинстве областей Украины температура воздуха снизится и появятся осадки. "Итак, первую половину недели стоит быть максимально на свежем воздухе, наблюдать за природой, не догонять маршрутку, а пройтись пару остановок пешком, пофотографировать какие-то симпатичные аномалии типа неожиданностей почек или цветочков, хорошо проветривать квартиру, однако не увлекаться мартовским цветом. температуры воздуха еще будут согласно сезону", — добавила синоптикиня.

Температурные рекорды

Хотя погода будет достаточно теплой, она не принесет много солнечного света. Тем не менее, важно то, что световой день постепенно удлиняется, давая больше шансов насладиться природой даже в зимнюю пору. Украина переживает необычно теплые январские дни, что позволяет ощутить атмосферу весны, хотя и без солнца. Это идеальное время для того, чтобы выйти на прогулку, но следует помнить о ветре и иногда сохранять теплые слои одежды. В Киеве 26 января 2025 года было зафиксировано два температурных рекорда. Максимальная температура воздуха достигла 7,4°C. Об этом сообщила Центральная геофизическая обсерватория имени Бориса Срезневского.

По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 26 января в Киеве было зафиксировано два температурных рекорда:

максимальная температура воздуха достигла +7,4°С, что на 0,5°С выше предыдущего рекордного показателя на этот день 2021 года.

среднесуточная температура воздуха оказалась самой высокой за время проведения наблюдений для этого дня и составила +4,7°С, что превысило предыдущий рекордный показатель 1902 и 1999 годов на 1,4°С, а климатическую норму – на 9,7°С. По многолетним показателям такая температура воздуха отвечает 29 марта.

Февраль удивит

Январь уже удивил украинцев аномальным теплом. Синоптики Украинского гидрометцентра рассказали, какой будет погода на февраль 2025 года. Есть высокая вероятность, что заключительный месяц зимы окажется так же теплее климатической нормы. Об этом отметили в гидрометцентре. Синоптики прогнозировали, что средняя месячная температура воздуха в феврале предполагается от -3 до +2 градусов, что на 1,5 – 2 градуса выше нормы. Между тем количество осадков наоборот ожидается меньше нормы, в частности, в пределах 25 – 65 миллиметров. Синоптикиня Наталья Птуха ответила, может ли в феврале температура снова бить рекорды.

"Возможно, мы этого не исключаем. То есть, учитывая тенденции изменений климата и вообще такие процессы не совсем зимнего характера, февраль может свои сюрпризы для нас принести"

Также синоптика не ответила, возможно ли, что этой зимой вообще не будет похолодания до -20 — -30 градусов. В частности, она отметила, что, по прогнозам как мировых центров, так и наших ученых, все же зимний сезон ожидается с колебаниями от плюса до небольшого минуса.

"Однако мы сезонная страна и проникновение арктических холодов к нам возможно. Хотя в последние годы оно становится все реже, а если и бывает, то довольно кратковременно"

Кстати, ранее снежный покров образовывался в начале сезона и держался во многих регионах. Разрушался уже ближе к весне. Где-то мог подтаивать или прибавляться. Впрочем, все равно было такое понятие, как устоявшийся снежный покров, его образование в начале зимы и разрушение в конце.

"Сейчас же такое понятие не актуально. Снежный покров либо не образуется, либо может полностью разрушиться и длительное время его нет, потом где-то снова на несколько дней может выпасть. Поэтому у нас вот такие очень непредсказуемые процессы"

День становится длиннее

Февраль – месяц перехода от зимы к весне. Он принесет нам не только изменения в природе, но и особенности лунных фаз, которые повлияют на разные сферы жизни. Луна проходит через несколько фаз, каждая из которых имеет свое влияние на нас. В феврале 2025 года мы будем наблюдать следующие фазы :

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1-11 февраля: Луна растет. Это период активности, новых начинаний, роста и развития.

12 февраля: Полная Луна. Может повлиять на эмоциональное состояние людей. Возможны бессонница, повышенная возбудимость и эмоциональная нестабильность.

13-27 февраля: Луна падает. Это период завершения дел, суммирования и отдыха.

28 февраля: Новая Луна. Это время для начала новейших проектов, планирования грядущего и внутренней работы над собой.

Одним из наиболее заметных изменений в феврале является постепенное увеличение продолжительности дня. Это связано с тем, что Земля движется по своей орбите и угол падения солнечных лучей меняется. Увеличение продолжительности дня свидетельствует о приближении весны и пробуждении природы. С каждым днем рассвет наступает несколькими минутами раньше, а закат — несколькими минутами позже. Наиболее заметные изменения наблюдаются в начале и конце месяца.

Напомним, весенняя погода среди зимы! Синоптики поразили прогнозом на новую рабочую неделю! Говорят, что в последние дни января в Украине установится рекордно теплая погода. Кое-где столбики термометров достигнут отметки в +17 градусов! Сколько будет длиться весенняя погода и каких погодных сюрпризов ожидать в феврале – в эксклюзиве TSN.UA.

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