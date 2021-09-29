Цеглою завалило гойдалки: у Дніпрі на дитячий майданчик обвалилася стіна будівлі

На щастя, дітей в момент події на майданчику не було.
У Дніпрі на подвір'ї житлового будинку на дитячий майданчик впала цегляна стіна.
Про це пише видання "Інформатор".
Як з'ясувалося, інцидент стався в одному з житлових дворів на вулиці Шевченка. Цегляна стіна обвалилася безпосередньо на дитячий майданчик. Цегла завалила місце, де стоять гойдалки. На щастя, в момент того, що сталося, на них ніхто не катався.
Що саме стало причиною обвалу, зараз невідомо. Згодом на місце події прибули співробітники місцевої компанії, що надає послуги з обслуговування багатоквартирних будинків.
“Для безпеки та комфорту мешканців було прийнято рішення прибрати елементи, що впали, та демонтувати аварійну частина паркану. Відновлювати паркан буде балансоутримувач”, — написало видання “Дніпро TV” з посиланням на повідомлення міськради.