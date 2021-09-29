Цеглою завалило гойдалки: у Дніпрі на дитячий майданчик обвалилася стіна будівлі

Цеглою завалило гойдалки: у Дніпрі на дитячий майданчик обвалилася стіна будівлі

На щастя, дітей в момент події на майданчику не було.

У Дніпрі на подвір'ї житлового будинку на дитячий майданчик впала цегляна стіна.

Про це пише видання "Інформатор".

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Як з'ясувалося, інцидент стався в одному з житлових дворів на вулиці Шевченка. Цегляна стіна обвалилася безпосередньо на дитячий майданчик. Цегла завалила місце, де стоять гойдалки. На щастя, в момент того, що сталося, на них ніхто не катався.

Що саме стало причиною обвалу, зараз невідомо. Згодом на місце події прибули співробітники місцевої компанії, що надає послуги з обслуговування багатоквартирних будинків.

“Для безпеки та комфорту мешканців було прийнято рішення прибрати елементи, що впали, та демонтувати аварійну частина паркану. Відновлювати паркан буде балансоутримувач”, — написало видання “Дніпро TV” з посиланням на повідомлення міськради.

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