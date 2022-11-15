Церковне свято 15 листопада - кому моляться віряни, прикмети дня

Православне свято 15 листопада - день пам'яті святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників

15 листопада вшановують пам’ять святих Акиндіна, Пігасія, Анемподиста та з ними 7 тисяч мучеників . Що нам відомо про цей день?

Вони були придвоними перського царя Сапора II, який правив від 310 до 381 року, і таємно сповідували християнство. Цар підняв на християн гоніння і заздрісники донесли йому про Акиндіна, Пігасія та Анемподиста. Викликав Сапор II до себе придворних і вони мужньо підтвердили свою віру. Наказав тоді цар бити їх батогами. Двічі змінювалися втомлені кати, але чоловіки не подали жодного звуку. Навіть цар не витримав виду крові та втратив свідомість. Всі думали, що він помер, але святі помолилися Богові і цар опритомнів. Сапор відразу звинуватив їх у чарівництві, а потім звелів повісити придвоних над вогнищем, щоб вони задушилися від диму. Проте, святі молилися, і вогонь погас. Спалили мучеників наступного дня. Християни знайшли їхні тіла і похоронили за вірою.

Церковний календар на 15 листопада: відео

Народні прикмети

День похмурий, значить скоро прийде потепління.

Проти вітру пливуть хмари - до снігопаду.

Співають снігурі - чекайте на заморозки.

Що не можна робити 15 листопада

Не залишайте без нагляду вогонь, може трапитися пожежа.

Не можна, щоб інші тримали на людину зла, тому що вона буде нещасною.

Не купуйте кухонне приладдя та посуд.

Що можна робити вірянам

Цього дня наші предки мололи зерно та розпалювали великий вогонь. Потім збиралися довкола нього, співали і танцювали. Обов'язково скроплювали святою водою комори. Вірили, що це допоможе захистити врожай.

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