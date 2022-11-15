Астрологічний прогноз на 15 листопада

Плануючи свій день, ми все частіше звертаємося до підказок зірок, які, як відомо, поганого не порадять.

Які справи планувати? Який одяг та прикраси одягнути, щоб пощастило у роботі та коханні? На роботу якої частини організму звернути особливу увагу? Яка кількість стане щасливою? Чого не можна робити категорично? На ці запитання відповідає гороскоп дня.

Нинішня місячна доба має такі характеристики:

Астрологічна порада дня: невідповідний час для активних дій, зате можна планувати майбутні справи. Від ухвалення серйозних рішень також слід відмовитися – вони можуть виявитися помилковими. Спілкування виявиться успішним на всіх рівнях – як професійному і діловому, так і особистому.

Символ дня: карти Таро.

Стихія дня: Дерево.

Енергетика дня: пасивний день

Щасливий день: 4.

Щасливий колір дня: поєднання червоного та чорного.

Щасливі камені дня: бурштин, синій агат.

За якусь частину тіла відповідає: хребет, криж.

Хвороби дня: хвороби, що почалися цього дня, найчастіше бувають тривалими та тяжкими, тому за перших симптомів необхідно звернутися до лікаря. Займатися самолікуванням категорично забороняється — це може бути небезпечним не тільки для здоров'я, але і для життя.

Сни дня: сни нинішньої ночі несуть у собі підказку щодо того, як вчинити в життєвій ситуації, що склалася.

Стрижка дня: стригтися цього дня небажано, а от доглядати волосся не тільки можна, а й потрібно.

Афоризм дня: "Все, що я хочу, я роблю колись. Все, про що я мрію, збувається рано чи пізно" (Сальвадор Далі).

Ангел-охоронець дня: Ергіба – дарує везіння у будь-якій сфері людського життя, починаючи з політики та закінчуючи мистецтвом.

Магія та містика дня: день сприятливий для читання та вивчення духовної та філософської літератури.

Табу дня: не можна використовувати у власних інтересах чужі таємниці.

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