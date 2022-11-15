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Астрологический прогноз на 15 ноября

Автор
Мила КоролеваМила Королева
Дата публикации
Просмотры
93
Время на прочтение
2 мин
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Астрологический прогноз на 15 ноября

Фото: www.credits

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня. 

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками: 

Астрологический совет дня: неподходящее время для активных действий, зато можно – и нужно – планировать будущие дела. От принятия серьезных решений также нужно отказаться – они могут оказаться ошибочными. Общение окажется успешным на всех уровнях – как профессиональном и деловом, так и личном. 

Символ дня: карты Таро. 

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: пассивный день. 

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного. 

Счастливые камни дня: янтарь, голубой агат. 

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец. 

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными и тяжелыми, поэтому при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу. Заниматься самолечением категорически воспрещается – это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни. 

Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации. 

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно, а вот ухаживать за волосами не только можно, но и нужно. 

Афоризм дня: "Все, что я хочу, я делаю – когда-нибудь. Все, о чем я мечтаю, сбывается – рано или поздно" (Сальвадор Дали). 

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит везение в любой сфере человеческой жизни, начиная с политики и заканчивая искусством. 

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения и изучения духовной и философской литературы. 

Табу дня: нельзя использовать в собственных интересах чужие тайны. 

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Дата публикации
Просмотры
93
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