Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.

Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.

Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:

Астрологический совет дня: неподходящее время для активных действий, зато можно – и нужно – планировать будущие дела. От принятия серьезных решений также нужно отказаться – они могут оказаться ошибочными. Общение окажется успешным на всех уровнях – как профессиональном и деловом, так и личном.

Символ дня: карты Таро.

Стихия дня: Дерево.

Энергетика дня: пассивный день.

Счастливое число дня: 4.

Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного.

Счастливые камни дня: янтарь, голубой агат.

За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.

Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными и тяжелыми, поэтому при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу. Заниматься самолечением категорически воспрещается – это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.

Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.

Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно, а вот ухаживать за волосами не только можно, но и нужно.

Афоризм дня: "Все, что я хочу, я делаю – когда-нибудь. Все, о чем я мечтаю, сбывается – рано или поздно" (Сальвадор Дали).

Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит везение в любой сфере человеческой жизни, начиная с политики и заканчивая искусством.

Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения и изучения духовной и философской литературы.

Табу дня: нельзя использовать в собственных интересах чужие тайны.

Читайте также: