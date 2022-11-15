Астрологический прогноз на 15 ноября

Планируя свой день, мы все чаще обращаемся к подсказкам звезд, которые, как известно, плохого не посоветуют.
Какие дела планировать? Какую одежду и украшения надеть, чтобы повезло в работе и любви? На работу какой части организма обратить особое внимание? Какое число станет счастливым? Чего нельзя делать категорически? На все эти вопросы отвечает гороскоп дня.
Нынешние лунные сутки обладают следующими характеристиками:
Астрологический совет дня: неподходящее время для активных действий, зато можно – и нужно – планировать будущие дела. От принятия серьезных решений также нужно отказаться – они могут оказаться ошибочными. Общение окажется успешным на всех уровнях – как профессиональном и деловом, так и личном.
Символ дня: карты Таро.
Стихия дня: Дерево.
Энергетика дня: пассивный день.
Счастливое число дня: 4.
Счастливый цвет дня: сочетание красного и черного.
Счастливые камни дня: янтарь, голубой агат.
За какую часть тела отвечает: позвоночник, крестец.
Болезни дня: болезни, начавшиеся в этот день, чаще всего бывают продолжительными и тяжелыми, поэтому при первых же симптомах необходимо обратиться к врачу. Заниматься самолечением категорически воспрещается – это может быть опасно не только для здоровья, но и для жизни.
Сны дня: сны нынешней ночи несут в себе подсказку относительно того, как поступить в сложившейся жизненной ситуации.
Стрижка дня: стричься в этот день нежелательно, а вот ухаживать за волосами не только можно, но и нужно.
Афоризм дня: "Все, что я хочу, я делаю – когда-нибудь. Все, о чем я мечтаю, сбывается – рано или поздно" (Сальвадор Дали).
Ангел-хранитель дня: Эргиба – дарит везение в любой сфере человеческой жизни, начиная с политики и заканчивая искусством.
Магия и мистика дня: день благоприятен для чтения и изучения духовной и философской литературы.
Табу дня: нельзя использовать в собственных интересах чужие тайны.
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