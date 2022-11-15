Церковный праздник 15 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

Что можно делать 15 ноября, а что строго-настрого запрещает Церковь — читайте в материале ТСН.ua.
Православный праздник 15 ноября – день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников
15 ноября чтят память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Что нам известно об этом дне?
Они были придвоенными персидского царя Сапора II, правившего с 310 до 381 года, и тайно исповедуя христианство. Царь поднял на христиан гонения и завистники донесли ему об Акиндине, Пигасии и Анемподисте. Вызвал Сапор II к себе придворных и они мужественно подтвердили свою веру. Приказал тогда царь избивать их плетьми. Дважды сменялись уставшие палачи, но мужчины не издали ни звука. Даже царь не выдержал вида крови и потерял сознание. Все думали, что он умер, но святые помолились Богу и царь пришел в себя. Сапор сразу обвинил их в волшебстве, а затем велел повесить придвоных над костром, чтобы они задушились от дыма. Однако святые молились, и огонь погас. Сожгли мучеников на следующий день. Христиане обнаружили их тела и похоронили по вере.
Церковный календарь на 15 ноября: видео
Народные приметы
- День пасмурный, значит скоро придет потепление.
- Против ветра плывут облака – к снегопаду.
- Поют снегури – ждите заморозков.
Что нельзя делать 15 ноября
- Не оставляйте без присмотра огонь, может произойти пожар.
- Нельзя, чтобы другие держали на человеке зла, потому что он будет несчастным.
- Не покупайте кухонные принадлежности и посуду.
Что можно делать верующим
В этот день наши предки мололи зерно и разжигали большой огонь. Потом собирались вокруг него, пели и плясали. Обязательно сбрызгивали святой водой амбары. Верили, что это поможет оградить урожай.
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