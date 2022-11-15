Церковный праздник 15 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

Православный праздник 15 ноября – день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников

15 ноября чтят память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Что нам известно об этом дне?

Они были придвоенными персидского царя Сапора II, правившего с 310 до 381 года, и тайно исповедуя христианство. Царь поднял на христиан гонения и завистники донесли ему об Акиндине, Пигасии и Анемподисте. Вызвал Сапор II к себе придворных и они мужественно подтвердили свою веру. Приказал тогда царь избивать их плетьми. Дважды сменялись уставшие палачи, но мужчины не издали ни звука. Даже царь не выдержал вида крови и потерял сознание. Все думали, что он умер, но святые помолились Богу и царь пришел в себя. Сапор сразу обвинил их в волшебстве, а затем велел повесить придвоных над костром, чтобы они задушились от дыма. Однако святые молились, и огонь погас. Сожгли мучеников на следующий день. Христиане обнаружили их тела и похоронили по вере.

Церковный календарь на 15 ноября: видео

Народные приметы

День пасмурный, значит скоро придет потепление.

Против ветра плывут облака – к снегопаду.

Поют снегури – ждите заморозков.

Что нельзя делать 15 ноября

Не оставляйте без присмотра огонь, может произойти пожар.

Нельзя, чтобы другие держали на человеке зла, потому что он будет несчастным.

Не покупайте кухонные принадлежности и посуду.

Что можно делать верующим

В этот день наши предки мололи зерно и разжигали большой огонь. Потом собирались вокруг него, пели и плясали. Обязательно сбрызгивали святой водой амбары. Верили, что это поможет оградить урожай.

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