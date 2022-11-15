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Церковный праздник 15 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

Автор
Татьяна МележикТатьяна Мележик
Дата публикации
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Церковный праздник 15 ноября – кому молятся верующие, приметы дня

15 ноября – день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. / Фото: pixabay.com

Что можно делать 15 ноября, а что строго-настрого запрещает Церковь — читайте в материале ТСН.ua.

Православный праздник 15 ноября – день памяти святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников

15 ноября чтят память святых Акиндина, Пигасия, Анемподиста и с ними 7 тысяч мучеников. Что нам известно об этом дне?

Они были придвоенными персидского царя Сапора II, правившего с 310 до 381 года, и тайно исповедуя христианство. Царь поднял на христиан гонения и завистники донесли ему об Акиндине, Пигасии и Анемподисте. Вызвал Сапор II к себе придворных и они мужественно подтвердили свою веру. Приказал тогда царь избивать их плетьми. Дважды сменялись уставшие палачи, но мужчины не издали ни звука. Даже царь не выдержал вида крови и потерял сознание. Все думали, что он умер, но святые помолились Богу и царь пришел в себя. Сапор сразу обвинил их в волшебстве, а затем велел повесить придвоных над костром, чтобы они задушились от дыма. Однако святые молились, и огонь погас. Сожгли мучеников на следующий день. Христиане обнаружили их тела и похоронили по вере.

Церковный календарь на 15 ноября: видео

Народные приметы

  • День пасмурный, значит скоро придет потепление.
  • Против ветра плывут облака – к снегопаду.
  • Поют снегури – ждите заморозков.

Что нельзя делать 15 ноября

  • Не оставляйте без присмотра огонь, может произойти пожар.
  • Нельзя, чтобы другие держали на человеке зла, потому что он будет несчастным.
  • Не покупайте кухонные принадлежности и посуду.

Что можно делать верующим

В этот день наши предки мололи зерно и разжигали большой огонь. Потом собирались вокруг него, пели и плясали. Обязательно сбрызгивали святой водой амбары. Верили, что это поможет оградить урожай.

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Дата публикации
Просмотры
840
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