Церковне свято 31 грудня: день пам'яті святителя Модеста

На Модеста можна було передбачити свою долю наступного року.

31 грудня православна церква вшановує пам'ять святителя Модеста, який служив архієпископом в Єрусалимі у 7 столітті.

Історія свята

За переказами, Модест народився у Малій Азії у християнській сім'ї. Вже в юні роки він відчув потяг до чернечого життя і прийняв постриг. Згодом Модест став настоятелем монастиря святого Феодосія Великого у Палестині. Коли на Сирію та Палестину напали перські війська, що зруйнували християнські храми і полонили єрусалимського патріарха Захарія, Модесту було доручено керувати всією Єрусалимською церквою.

Модест за допомогою олександрійського патріарха Іоанна Милостивого відновив зруйновані християнські святині, поховав рештки вбитих ченців. Коли через 14 років патріарх Захарія повернувся, Модест передав йому свої тимчасові повноваження. Однак після смерті патріарха він знову зайняв його пост.

Народні традиції

У народі святого Модеста вважали хранителем худоби, тому йому молилися про захист від падежу та хижих звірів. Цього дня чоловіки зазвичай влаштовували братчини - спільні застілля, на які неодмінно подавали м'ясні страви. Таким чином святому дякували за турботу про стада. А ось жінкам на Модеста заборонялося грати в карти: говорили, що інакше влітку курки почнуть клювати огірки.

На Модеста можна було передбачити свою долю наступного року. Для цього лягали на струм, де молотили хліб, і слухали: якщо під ворожим застукає — на нього чекає смерть, якщо зазвенить — весілля, а якщо почується молотьба — буде багатим.

Увечері цього дня брали 12 коробочок із сіллю, кожну з яких називали ім'ям одного з місяців, а наступного ранку перевіряли: у якій коробочці сіль розмокла, той місяць буде мокрим. Окремо передбачали погоду на червень: вона має бути такою самою, як у Модестов день.

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Прикмети

Чим сильніші були морози, тим менше були можливі у майбутньому снігопади і заметілі.

Погода цього дня вказує, якою буде погода в червні.

Що не можна робити 31 грудня

Бити посуд – це призведе до сварок з домочадцями;

Лаятися за святковим столом – трапиться нещастя;

Залишати новорічний стіл порожнім – до бідності і голоду;

Викидати залишки їжі з новорічного столу – виженете свою удачу;

Відмовляти в гостинності – будете жити в нужді.

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