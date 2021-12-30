Церковный праздник 31 декабря: день памяти святителя Модеста

На Модеста можно было предсказать свою судьбу в следующем году.

31 декабря православная церковь чтит память святителя Модеста, служившего архиепископом в Иерусалиме в 7 веке.

История праздника

По преданию, Модест родился в Малой Азии в христианской семье. Уже в юные годы он почувствовал тягу к монашеской жизни и принял постриг. Впоследствии Модест стал настоятелем монастыря святого Феодосия Великого в Палестине. Когда на Сирию и Палестину напали персидские войска, разрушившие христианские храмы и пленившие Иерусалимского патриарха Захария, Модесту было поручено руководить всей Иерусалимской церковью.

Модест с помощью александрийского патриарха Иоанна Милостивого восстановил разрушенные христианские святыни, похоронил остатки убитых монахов. Когда четырнадцать лет спустя патриарх Захария вернулся, Модест передал ему свои временные полномочия. Однако после смерти патриарха он снова занял его пост.

Народные традиции

В народе святого Модеста считали хранителем скота, поэтому молились о защите от падежа и хищных зверей. В этот день мужчины обычно устраивали братчины – общие застолья, на которые непременно подавали мясные блюда. Таким образом святого благодарили за заботу о стадах. А вот женщинам на Модеста запрещалось играть в карты: говорили, что иначе летом курицы начнут клевать огурцы.

На Модеста можно было предсказать свою судьбу в следующем году. Для этого ложились на ток, где молотили хлеб, и слушали: если под вражеским застучит — его ждет смерть, если зазвенит — свадьба, а если услышится молотьба — будет богатым.

Вечером этого дня брали 12 коробочек с солью, каждую из которых называли именем одного из месяцев, а на следующее утро проверяли: в какой коробочке соль размокла, тот месяц будет мокрым. Отдельно предсказывали погоду на июнь: она должна быть такой же, как в Модестов день.

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Приметы

Чем сильнее были морозы, тем меньше возможны в будущем снегопады и метели.

Погода в этот день указывает, какова погода в июне.

Что нельзя делать 31 декабря

Бить посуду – это приведет к ссорам с домочадцами;

Ругаться за праздничным столом – случится несчастье;

Оставлять новогодний стол пустым – до бедности и голода;

Выбрасывать остатки еды с новогоднего стола – выгоните свою удачу;

Отказывать в гостеприимстве – будете жить в нужде.

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