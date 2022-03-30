Церковний календар на 31 березня - кому моляться віряни

Якому святому молитися 31 березня та кого вшановує церква, читайте в матеріалі ТСН.ua.

Який 31 березня день в церковному календарі

31 березня церква вшановує вшанування пам’яті святого Кирила. Що нам відомо про цей день?

Церковний календар на 31 березня — день вшанування пам’яті святого Кирила Єрусалимського

У четвер, 31 березня 2022 року, Церква вшановує пам’ять святого Кирила.

Добре, коли Церква та держава має певні спільні важелі для вирішення складних ситуацій. Але погано, коли можновладці думають, що можуть самостійно вирішувати церковні справи. У цьому на своєму досвіді переконався святий Кирило Єрусалимський, якого тричі виганяли з єпископської кафедри, тому що кожен новий імператор-аріанин вважав, що він може наводити лад в Церкві.

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Кирило народився близько 315 року в досить релігійній родині, яка відрізнялася побожністю і глибокою вірою в Христа. Свою молодість він провів в палестинському монастирі, де вправлявся в аскезі. 334 року Кирила висвятив на диякона святий Макарій, єпископ Єрусалима. Після смерті святого Максима (наступника святого Макарія) єрусалимську кафедру очолив святий Кирило. Навіть сам святий Василій Великий возвеличував пастирську ревність нового єпископа.

351 року за протиставлення аріанства святого Кирила перший раз вигнали з єпископської кафедри. Поселився він в місті Тарс, де народився святий Павло. Через 9 років вигнання він повернувся в Єрусалим. Другий раз святого Кирила вигнали вже на кілька місяців. Коли він повернувся назад, то впродовж 19 років намагався докладати всіх зусиль, щоб зміцнити Єрусалимську Церкву.

Святий Кирило взяв участь у I Константинопольському Соборі, де проголосили першість єпископа Константинопольського після Римського. Саме в цей період він пише більшу частину своїх катехез, які пізніше увійшли до скарбнички християнства. За це він отримав ім’я Учителя Церкви. Йому цей титул 1882 року надав Папа Лев XIII. На жаль, з останнього свого вигнання святий Кирило не повернувся.

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