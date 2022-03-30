Церковный календарь на 31 марта — кому молятся верующие

Какому святому молиться 31 марта и честь церкви, читайте в материале ТСН.ua.

Какой 31 марта день в церковном календаре

31 марта церковь чтит память святого Кирилла. Что нам известно об этом дне?

Церковный календарь на 31 марта — день памяти святого Кирилла Иерусалимского

В четверг, 31 марта 2022 года, Церковь чтит память святого Кирилла.

Хорошо, когда у Церкви и государства есть определенные общие рычаги для решения сложных ситуаций. Но плохо, когда власть имущие думают, что могут самостоятельно решать церковные дела. В этом на своем опыте убедился святой Кирилл Иерусалимский, которого трижды изгоняли с епископской кафедры, потому что каждый новый император-арианин считал, что он может наводить порядок в Церкви.

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Кирилл родился около 315 года в достаточно религиозной семье, отличавшейся благочестием и глубокой верой во Христа. Свою юность он провел в палестинском монастыре, где упражнялся в аскезе. В 334 году Кирилла рукоположил на диакона святой Макарий, епископ Иерусалима. После смерти святого Максима (преемника святого Макария) иерусалимскую кафедру возглавил святой Кирилл. Даже сам святой Василий Великий возвеличивал пастырскую ревность нового епископа.

В 351 году за противопоставление арианства святого Кирилла впервые выгнали с епископской кафедры. Поселился он в городе Тарсе, где родился святой Павел. Спустя 9 лет изгнания он вернулся в Иерусалим. Второй раз святого Кирилла выгнали уже на несколько месяцев. Когда он вернулся назад, 19 лет пытался приложить все усилия, чтобы укрепить Иерусалимскую Церковь.

Святой Кирилл принял участие в I Константинопольском Соборе, где был провозглашен первенство епископа Константинопольского после Римского. Именно в этот период он пишет большую часть своих катехезов, которые позже вошли в копилку христианства. За это он получил имя Учителя Церкви. Ему этот титул 1882 года дал Папа Лев XIII. К сожалению, из последнего изгнания святой Кирилл не вернулся.

Церковный календарь на 31 марта: видео