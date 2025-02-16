ЧАЕС під загрозою: повторні удари можуть привести до радіаційних викидів

Влучання дрона в НБК ЧАЕС не спричинило викидів радіації, однак подальші удари можуть вплинути на ситуацію.

Про це повідомив голова Державного агентства України з управління зоною відчуження (ДАЗВ) Григорій Іщенко у етері телемарафону, передає агентство Укрінформ.

"На цей час радіаційна ситуація спокійна, тому ніяких викидів не може бути, але якщо будуть повторні удари по таких об’єктах, то ситуація може змінитися", – розповів Іщенко.

Голова ДАЗВ зазначив, що ситуація з радіаційним фоном на території ЧАЕС, зокрема на НБК, залишається стабільною з початку пожежі і до сьогодні. Ніяких викидів радіоактивних речовин або підвищеного опромінення персоналу не виявлено. Параметри радіації знаходяться в межах контрольних рівнів.

18 лютого планується нарада за участю науковців для оцінки пошкоджень НБК. Під час попереднього обстеження, проведеного 14 лютого, виявлено пошкодження конструкцій, спричинені потужним ударом БПЛА.

Нагадаємо, вночі безпілотник РФ вдарив по укриттю 4-го енергоблока Чорнобильської АЕС. У разі пошкодження саркофага є загроза значного підвищення радіаційного фону, і лише тільки в Україні.

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