Частина Калуша тимчасово залишиться без водопостачання: що сталося

Щонайменше кілька годин у помешканнях людей буде відсутня вода.
У п'ятницю, 3 лютого, частину Калуша на Прикарпатті опинилися без водопостачання. Без води тимчасово будуть мешканці 16 вулиць.
Про це повідомили у КП "Калуська енергетична Компанія".
"Водопостачання призупинено через проведення аварійних ремонтних робіт в камері переключення", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що у місті від 11:09 до 14:00 відбудеться аварійна зупинка водопостачання. Йдеться про вулиці:
- Височанка;
- Копальняна;
- Св.Варвари;
- Виговського;
- Черняховського;
- Скрипника;
- Калнишевського;
- Кривоноса;
- Грабовського;
- Глінки
- Лепкого;
- Купчинського;
- О.Вишні;
- Яблунева;
- Пачовського;
- Похила.
Нагадаємо, у курортному Яремчому також були проблеми з водопостачанням. Через дощову погоду якість води в річці Жонка значно погіршилась.
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