Частина Калуша тимчасово залишиться без водопостачання: що сталося

Щонайменше кілька годин у помешканнях людей буде відсутня вода.

У п'ятницю, 3 лютого, частину Калуша на Прикарпатті опинилися без водопостачання. Без води тимчасово будуть мешканці 16 вулиць.

Про це повідомили у КП "Калуська енергетична Компанія".

"Водопостачання призупинено через проведення аварійних ремонтних робіт в камері переключення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті від 11:09 до 14:00 відбудеться аварійна зупинка водопостачання. Йдеться про вулиці:

Височанка;

Копальняна;

Св.Варвари;

Виговського;

Черняховського;

Скрипника;

Калнишевського;

Кривоноса;

Грабовського;

Глінки

Лепкого;

Купчинського;

О.Вишні;

Яблунева;

Пачовського;

Похила.

Нагадаємо, у курортному Яремчому також були проблеми з водопостачанням. Через дощову погоду якість води в річці Жонка значно погіршилась.

Читайте також: