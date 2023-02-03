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Частина Калуша тимчасово залишиться без водопостачання: що сталося

Автор
Олена КапнікОлена Капнік
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Частина Калуша тимчасово залишиться без водопостачання: що сталося

Фото: pixabay.com

Щонайменше кілька годин у помешканнях людей буде відсутня вода.

У п'ятницю, 3 лютого, частину Калуша на Прикарпатті опинилися без водопостачання. Без води тимчасово будуть мешканці 16 вулиць.

Про це повідомили у КП "Калуська енергетична Компанія".

"Водопостачання призупинено через проведення аварійних ремонтних робіт в камері переключення", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що у місті від 11:09 до 14:00 відбудеться аварійна зупинка водопостачання. Йдеться про вулиці:

  • Височанка;
  • Копальняна;
  • Св.Варвари;
  • Виговського;
  • Черняховського;
  • Скрипника;
  • Калнишевського;
  • Кривоноса;
  • Грабовського;
  • Глінки
  • Лепкого;
  • Купчинського;
  • О.Вишні;
  • Яблунева;
  • Пачовського;
  • Похила.

Нагадаємо, у курортному Яремчому також були проблеми з водопостачанням. Через дощову погоду якість води в річці Жонка значно погіршилась.

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Дата публікації
Перегляди
287
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