Справжня зима ще попереду: синоптик попередив українців про різке похолодання

Від початку нового тижня температура вночі сягатиме до -10 градусів морозу, а вдень до -7 градусів. Найближчими днями в Україні очікується морозна погода.

Про це повідомив синоптик Віталій Постригань у Facebook.

Сьогодні, 3 лютого, очікуються опади в Україні: сніг, мокрий сніг - унаслідок чого фіксуватиметься налипання мокрого снігу та ожеледиця, температура впродовж доби коливатиметься від +3 тепла до -2 морозу.

Завтра, 4 лютого, очікується невеликий сніг, а на дорогах - ожеледиця. Вночі температура повітря опускатиметься до -3-8 градусів, а вдень підніметься до +1 градуса.

У неділю, 5 лютого, йтиме невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця. Нічна температура повітря становитиме від -3 до -8 градусів морозу, а вдень від -1 до -6 градусів.

Нагадаємо, бабак Тимко спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.

Як війна впливає на зміну клімату і чому з кожним роком зима все теплішає – експертка Марина Ратушна

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