Справжня зима ще попереду: синоптик попередив українців про різке похолодання

До України йде похолодання.
Від початку нового тижня температура вночі сягатиме до -10 градусів морозу, а вдень до -7 градусів. Найближчими днями в Україні очікується морозна погода.
Про це повідомив синоптик Віталій Постригань у Facebook.
Сьогодні, 3 лютого, очікуються опади в Україні: сніг, мокрий сніг - унаслідок чого фіксуватиметься налипання мокрого снігу та ожеледиця, температура впродовж доби коливатиметься від +3 тепла до -2 морозу.
Завтра, 4 лютого, очікується невеликий сніг, а на дорогах - ожеледиця. Вночі температура повітря опускатиметься до -3-8 градусів, а вдень підніметься до +1 градуса.
У неділю, 5 лютого, йтиме невеликий сніг, на дорогах - ожеледиця. Нічна температура повітря становитиме від -3 до -8 градусів морозу, а вдень від -1 до -6 градусів.
Нагадаємо, бабак Тимко спрогнозував ранню весну в Україні: її прихід очікується вже за шість тижнів.
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