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Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Повітряна тривога 6 вересня

Йдеться про загрозу балістики.

Вдень 6 вересня частину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.

Про це повідомляють моніторингові канали.

"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога!" - зазначили в ПС ЗСУ.

Де є небезпека

Станом на 23:21 "почервоніли" такі області: 

  • Смська
  • Харківська
  • Черкаська
  • Кіровоградська
  • Полтавська
  • Дніпропетровська
  • Херсонська
  • Миколаївська

Нагадаємо, ввечері 5 вересня в Україні оголошували повітряну тривогу. Ворог атакував дронами й ракетами.

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