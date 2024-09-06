Частину України охопила повітряна тривога: де небезпечно

Йдеться про загрозу балістики.
Вдень 6 вересня частину України охопила повітряна тривога. Людей закликають перебувати в укриттях.
Про це повідомляють моніторингові канали.
"Загроза застосування балістичного озброєння з півдня в областях, де оголошена тривога!" - зазначили в ПС ЗСУ.
Де є небезпека
Станом на 23:21 "почервоніли" такі області:
- Смська
- Харківська
- Черкаська
- Кіровоградська
- Полтавська
- Дніпропетровська
- Херсонська
- Миколаївська
Нагадаємо, ввечері 5 вересня в Україні оголошували повітряну тривогу. Ворог атакував дронами й ракетами.
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