Червоний Хрест не має даних про кількість полонених українців - Денісова

Міжнародний комітет Червоного Хреста не має даних про кількість полонених Росією українців.

Зараз українська влада намагається співпрацювати з Міжнародним комітетом, аби він змусив Росію надати інформацію про кількість взятих до полону в РФ громадян України.

Про це заявила уповноважена Верховної ради України з прав людини Людмила Денісова в ефірі телемарафону.

"Я вчора запитувала про це президента Міжнародного Червоного Хреста. Саме його по Женевській конвенції про поводження з військовополоненими Російська Федерація повинна проінформувати, скільки там громадян взяті в полон. Тому що, згідно з Женевською конвенцією, кожен полонений особисто заповнює картку, щоб потім можна було індентифікувати, що це саме та людина це писала, і передається Міжнародному Червоному Хресту", - каже омбудсменка.

Але, за її словами, Червоний Хрест не знає, скільки українців перебуває у російському полоні.

"Він (директор ЧХ. - Ред.) не міг назвати мені такі цифри. Він сказав, що у нього таких даних немає. І тому ми зараз співпрацюємо з ними, намагаємось, все ж таки, щоб вони примусили Російську Федерацію зробити це. Я думаю, що відповідні органи, які опікуються цими питаннями в Україні, знають про це, але цікаво, що Міжнародний Червоний Хрест цього не знає, а це - його повноваження згідно з Женевською конвенцією про поводження з військовополоненими. Це його мандат", - сказала Денісова.

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