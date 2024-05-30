Чеські байкери незаконно перетнули український кордон: деталі від ДПСУ

Двоє байкерів з Чехії незаконно перетнули український кордон. Це сталося під час мотоподорожі Румунією.

Про це повідомила ДПСУ.

Що відомо

Як зазначили у відомстві, під час патрулювання українсько-румунської ділянки кордону прикордонний наряд виявив двох чоловіків на мотоциклах, які не мали документів. Встановили, що байкери є громадянами Чехії, а територією Румунії вони здійснювали мотоподорож.

"На елементи прикордонної інфраструктури, якими облаштована ділянка, подорожні уваги не звернули. Тому в ході екстремальної мандрівки горами незчулися, як потрапили на територію України", – йдеться у повідомленні.

Там додають, що громадян повернули до Румунії в порядку реадмісії.

Нагадаємо, чергового потопельника викинуло з Тиси. Від початку травня це вже десята спроба ухилитися від служби в армії, яка закінчилася летально.

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