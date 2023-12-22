Чи буде 25 грудня вихідним днем: Шмигаль дав відповідь

У зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар всі важливі релігійні свята січня змінили свої дати.

Цього року Україна вперше відзначатиме Різдво Христове за новим стилем - 25 грудня, і він буде робочим днем.

Заяву про це зробив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За його словами, після війни цей день буде святковим і вихідним.

"Але зараз війна, тому для всіх органів влади та державних підприємств 25 грудня буде робочим днем, як і для підприємств критичної інфраструктури", - зазначив він.

Водночас Шмигаль наголосив, приватний бізнес може встановлювати робочий графік у цей день на власний розсуд.

Додамо, у зв'язку з переходом ПЦУ та УГКЦ на новоюліанський календар всі важливі релігійні свята січня змінили свої дати. Так, Різдво українці тепер святкують наприкінці грудня, а починають рік зі свята Василя.

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