Будет ли 25 декабря выходным днем: Шмыгаль ответил

В связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь все важные религиозные праздники января изменили свои даты.

В этом году Украина впервые будет отмечать Рождество по новому стилю — 25 декабря, и он будет рабочим днем.

Об этом заявил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во время заседания правительства.

По его словам, после войны этот день будет праздничным и выходным.

"Но сейчас война, поэтому для всех органов власти и государственных предприятий 25 декабря будет рабочим днем, как и для предприятий критической инфраструктуры", – отметил он.

В то же время Шмыгаль подчеркнул, что частный бизнес может устанавливать рабочий график в этот день по собственному усмотрению.

Добавим, в связи с переходом ПЦУ и УГКЦ на новый юлианский календарь все важные религиозные праздники января изменили свои даты. Да, Рождество украинцы теперь празднуют в конце декабря, а начинают год с праздника Василия.

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