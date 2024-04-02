Чи готуватися українцям до обстрілів "Калібрами": думка військового експерта

Армія РФ тривалий час накопичувала протикорабельні ракети "Калібр". Так, вона може застосувати їх під час масованих атак найближчим часом.

Про це 24 Каналу сказав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник ЗСУ в запасі Роман Світан.

За його словами, останні пів року росіяни масово не використовували "Калібри", натомість поповнювали їхні запаси. Втім у ворога поки достатньо ракет повітряного базування. І "Калібри", і Х-101, Х-555, Х-55 – це дозвукові крилаті ракети.

"Технічна можливість використовувати "Калібри" в окупантів є. Вони можуть вивести у море до десятка носіїв цих ракет. Однак перед загарбниками постала проблема, де перезаряджатись", – каже Світан.

Річ у тім, що спеціальна інженерна служба, яка обслуговує ці ракети, розташована у Севастополі, а заходити туди для російських ракетоносіїв дуже небезпечно, особливо для підводних човнів, які перезаряджаються у надводному стані. Це дуже хороша ціль, по якій можуть працювати і Storm Shadow, і SCALP, і "Нептуни".

"Я думаю, що саме через неможливість перезаряджання росіяни не використовують "Калібри". Хоча технічно вони зараз можуть провести повний залп. А це майже до сотні ракет у моменті. Але це технічно. Питання у доцільності", – пояснив військовий експерт.

Тому українцям потрібно бути дуже уважними та дотримуватись правил безпеки під час повітряної тривоги.

Раніше керівник ГУР МО Кирило Буданов сказав, що російські окупанти довго накопичували ракети типу "Калібр". Проте замість них використовували Х-101, оскільки у РФ її вважають більш ефективною.

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