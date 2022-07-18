"Чикатило поки не спійманий": Борис Акунін порівняв Путіна з маніяком

Відомий письменник із Росії Борис Акунін розповів, що почувається наче братом серійного вбивці, ґвалтівника Андрія Чикатило. Так Акунін порівняв дії президента РФ Володимири Путіна з одним із найвідоміших радянських маніяків і описав свою реакцію на звірства вчинені в Україні.

"Брат Чикатило. Приблизно так я – як, мабуть, багато хто з нас – себе всі ці місяці відчуваю. Особисто я нікого не вбивав, не ґвалтував, не мучив, але ці жахливі злочини скоїв член моєї родини. Тому так важко, навіть неможливо спілкуватися з жертвами та їхніми родичами. Ти блієш якісь співчутливі слова, співчуваєш, готовий платити компенсації, які будуть покладені на твою моторошну родину за цивільними позовами, але дивитись у вічі сил немає. У них читається: як же ти з цим виродком виріс, чому не зупинив чи взагалі не придушив у колисці?", - написав Акунін на своїй сторінці у Facebook, прикріпивши до тексту фото руйнувань та жертв російських обстрілів Вінниці.

Акунін відреагував на російські звірства у Вінниці

Письменник зазначив, що маніяка, ще досі ніхто не зупинив і зробити це зможуть, ймовірно, лише "члени його сім'ї".

"При цьому Чикатило поки не спійманий – яке там. Він продовжує звіряти, вбивати дітей і жінок. І таке відчуття, що крім тебе самого ніхто його знешкодити не зможе. А доти так і доведеться ховати очі", – підсумував літератор.

Нагадаємо, раніше відомий письменник із Росії Григорій Чхартишвілі (псевдонім — Борис Акунін), який уже тривалий час живе за межами батьківщини, описав майбутній крах країни-агресорки. Він також висловив думку, що зараз, як ніколи, багато росіян вперше засумнівалися, що "в країні все нормально і що її правитель ­– нічого собі".

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