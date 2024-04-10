Чому США проти вступу України до НАТО: Волкер шокував заявою

Наразі США виступають проти вступу України до НАТО. Усе через побоювання ескалації чи розв'язання масштабнішої війни.

Про це в ефірі телемарафону сказав Колишній спецпредставник Держдепу США Курт Волкер.

"Вони зайняли таку позицію, це виглядає дуже зрозуміло. Я думаю, що занепокоєння адміністрації Байдена полягає в тому, щоб уникнути ескалації війни або розв'язання війни більшого масштабу", – висловився Волкер.

Раніше йшлося про те, що переважна більшість польських громадян не підтримують втручання армії Польщі чи будь-якої іншої країни НАТО у війну, яку веде Російська Федерація в Україні.

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