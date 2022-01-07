Comfort’ний Новий рік: де взяти гроші на мрії та плани? Новини компаній

Comfort’ний Новий рік: де взяти гроші на мрії та плани? Новини компаній

Кредит Comfort від фінансової компанії Moneyveo допомагає у різних життєвих ситуаціях.

У сезон новорічних свят хочеться втілити у життя заповітні мрії та бажання – не лише свої, а й близьких людей. І часто в цей період виникають непередбачені витрати. Виправити ситуацію реально за допомогою фінансового сервісу Манівео. Його клієнти можуть дозволити собі найвишуканіші подарунки та розваги у будь-який час доби та року. Навіть у святкові дні в Moneyveo можна цілодобово оформити споживчий кредит Comfort – і вирішити своє фінансове питання за лічені хвилини.

Коли знадобиться Comfort?

Кредит Comfort від фінансової компанії Moneyveo допомагає у різних життєвих ситуаціях. Наприклад:

Чоловік вирішив подарувати дружині на Різдво ювелірну прикрасу. Але сума покупки трохи перевищила баланс коштів на дебетовій картці, а місячний ліміт на кредитці вичерпано.

Або ви з друзями вирушаєте на гірськолижний курорт у Буковель. Забронювали номер у готелі, сауну… Але зненацька у вас зламалася машина. Позичити гроші у знайомих або взяти кредит у банку – не найзручніший варіант.

Ви з другою половинкою спонтанно вирішили злітати до однієї з європейських столиць на різдвяні розпродажі. Але повної суми на квитки на цей момент не вистачає. Як бути?

Найкращим виходом із подібних історій може стати оформлення кредиту Comfort у Манівео. Всього декілька кліків зі смартфона, і вашу картку поповнено. Велика кредитна сума і строк, прозорі умови, вигідні ставки з пільговим періодом кредитування, відсутність поручителів та дзвінків – це далеко не все, чим може бути вигідний кредит Comfort.

Комфортні умови

Кредит Comfort від фінтех-компанії Moneyveo передбачає споживче кредитування до 30 000 грн. Його можна повертати рівними частинами що два тижні впродовж 140 днів. Для отримання коштів знадобиться паспорт, ІПН та банківська картка.

Оформивши Comfort, новий клієнт компанії отримує пільговий період користування – 42 дні, впродовж якого проценти не нараховуються. З 43-го дня та при повторних зверненнях до сервісу Дисконтна процентна ставка складе 0,69% на день від суми кредиту.

Уявіть лише, які покупки ви зможете собі дозволити, маючи на картці таку суму! Новий iPhone 13 mini, великий плазмовий телевізор або зручний диван у вітальню. А може, ви здійсните казкову поїздку до Відня, відвідавши знамените кафе інтелектуалів "Централь" і скуштувавши в ньому яблучний штрудель? Чи полетите до теплої країни, і поки всі зайняті святковою метушнею, спокійно ніжитиметеся на сонці?

Кроки оформлення

Кредит Comfort можна отримати на особисту банківську картку VISA чи MasterCard. Для цього потрібно зробити декілька простих дій:

1. Зайти на moneyveo.ua та на калькуляторі у вкладці Comfort вибрати бажану суму та період кредитування.

2. Натиснути кнопку "Отримати кредит" та оформити заявку. Новому користувачеві потрібно заповнити анкету, вказавши особисті дані.

3. Зачекати на рішення по кредиту, яке система прийме автоматично протягом 1-2 хвилин.

4. У разі позитивної відповіді – прочитати електронний договір та погодитись з його умовами.

5. Отримати гроші на картку та швидше втілити мрію у життя.

Завдяки сервісу Moneyveo фінансові проблеми вже перестають бути такими. Адже люди можуть отримати гроші на необхідні витрати чи створення святкового настрою у будь-який момент – швидко та без зайвого клопоту.

ТОВ "МАНІВЕО ШВИДКА ФІНАНСОВА ДОПОМОГА". Надання коштів у позику, в тому числі і на умовах фінансового кредиту. Ліцензія Нацкомфінпослуг від 14.05.2015, безстрокова.

Кредит "КОМФОРТ": строк до 140 днів, сума до 30 000 грн, реальна річна процентна ставка від 82,40% річних. Детальні умови надання фінансової послуги та розрахунки реальної річної процентної ставки - на moneyveo.ua/uk/confidentiality/tariffs/. Заповнення заявки не гарантує отримання кредиту.