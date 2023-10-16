ДБР повідомило про підозру колишньому ад’ютанту Путіна та ще близько 20 співробітникам ФСБ

Всіх осіб оголошено в розшук.

Державне бюро розслідувань та СБУ повідомили про підозру в пособництві у вчиненні державної зради керівникам СБУ часів Януковича та двадцяти співробітникам ФСБ РФ під час подій Революції Гідності. Один з них генерал – армії Віктор Золотов – колишній керівник служби безпеки президента Росії, заступник головнокомандувача внутрішніми військами (на даний час – директор Федеральної служби військ національної гвардії РФ).

Про це повідомлено на офіційному сайті ДБР.

Окрім Золотова рпо підозру повідомили генерал-полковнику Олексію Сєдову – начальнику 2 служби (Служби захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом) ФСБ, а також ще чотирьом генералам.

За заявою ДБР, ці особи сприяли підриві суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості, обороноздатності, державної та інформаційної безпеки. Експосадовці СБУ, за вказівкою російських кураторів, також розпалювали національну, релігійну ворожнечу та ненависть серед громадян через їх ідеологічні переконання.

Також 20 співробітників російської спецслужби сприяли підготовці відеоматеріалів та публікацій для створення негативного образу учасників "Євромайдану" та представників опозиційних сил.

За вчинення зазначених злочинів передбачене максимальне покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 15 років.

Тим часом встановлено особу колишнього співробітника української розвідки, 52-річного офіцера, який у 2015 році втік до РФ і займався там антиукраїнською пропагандою. Йому повідомлено підозру про вчинення державної зради.

Читайте також: