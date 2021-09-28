День ангела 29 вересня: кого вітати з іменинами цього дня

Цього дня іменини святкують носії семи імен.

День ангела — це вшанування святого покровителя, ім'я якого носить людина. Цей день також називають іменинами.

День ангела (іменини) 29 вересня святкують: Віктор, Григорій, Йосип, Ісак, Людмила, Олексій, Сергій.

Чоловічі іменини

Віктор

Лінгвісти стверджують, що ім'я Віктор має походження від римських родових імен Victor, Victorinus і Victorianus. Вони ж своєю чергою походять від латинського слова victor, що в перекладі означає "переможець". Віктор — імпульсивна людина. Він може бути надмірно самозакоханим, що впливає на його стосунки з оточенням. Водночас у Віктора широкий кругозір, і чоловік з цим ім'ям під час спілкування часто справляє приємне перше враження. Цим він нерідко і користується. Віктор може вдало працювати в різних професіях.

Григорій

Ім'я походить від давньогрецького слова, що означає "несплячий". Григорій має підвищену щиросердечну чутливість, він легко уразливий. Намагається завжди бути приємним у будь-якому товаристві. Приділяє велику увагу одягу й зовнішньому вигляду. Він приємний у спілкуванні і може освоїти будь-яку професію.

Йосип

Ім'я Йосип має давньоєврейське походження, значення цього імені – "збільшення", "прибуток", "Бог так помножить". З Йосипів виростають згодливі, добрі, щиросерді люди, чуйні на будь-яке лихо, завжди готові прийти на допомогу тим, хто бідує. Вони гарні чоловіки й батьки.

Ісаак

Ім'я Ісаак походить від давньоєврейської мови і перекладається як "він засміявся". Ісаак – урівноважений і тактовний. Він завжди тримає себе в руках і не вихлюпує свої емоції назовні. На навколишній світ чоловік дивиться дуже об'єктивно, рідко виявляє цікавість. Ісаак має гарну пам'ять і володіє глибоким інтелектом, тому мислить глобально. Ісаак має сильну волю, але проявляє її тільки в разі крайньої необхідності.

Олексій

Ім'я Олексій із грецької мови перекладається як "той, що оберігає". Більшість власників такого імені – дуже терплячі люди. Вони завжди впевнені в своїх силах. Олексій завжди старанно виконує свої обов'язки. Він здатний зробити гарну кар'єру в різних галузях. Також Олексію притаманні такі риси як вдумливість, тактовність від природи і вміння спілкуватися з людьми.

Сергій

Як стверджують історики, Сергій – це римське родове ім'я. Більш глибока етимологія імені важка, оскільки сам рід Сергіїв відносить себе аж до етрусків, а то і до троянців. Деякі фахівці стверджують, що значення ім'я Сергій – "високий" або "знатний". Всі Сергії досить образливі. Їх можна зачепити навіть найменшою критикою. Сергій дуже непередбачуваний. У нього хороша інтуїція, він здатен бачити людей наскрізь. З ним неможливо не посваритися і важко ужитися.

Жіночі іменини

Людмила

Лінгвісти стверджують, що Людмила – це ім'я слов'янського походження. Вважається, що значення цього імені – "Мила людям". Людмила наділена чарівністю і легко викликає прихильність до себе людей. Вона наділена великою внутрішньою енергією, для неї важливі зовнішні атрибути успіху. Вона робить багато вчинків для суспільного визнання, а не від чистого серця.

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