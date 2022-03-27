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Депутатська фракція "ОПЗЖ" припинила діяльність в Одеській облраді

Депутатська фракція "ОПЗЖ" припинила діяльність в Одеській облраді

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Депутатська фракція "ОПЗЖ" припинила діяльність в Одеській облраді

18 членів фракції вже увійшли у новостворену депутатську групу "Наш дім Україна".

Депутатська фракція "Опозиційна платформа - За життя" в Одеській обласній раді припинила своє існування.

Відповідну заяву підписали всі 24 її члени. 

Про це повідомляє пресслужба обласної ради у Facebook.

"Депутатська фракція «Опозиційна платформа - За життя» в Одеській обласній раді припинила своє існування. Відповідне повідомлення про припинення діяльності підписали усі 24 її члени", - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що 18 членів фракції увійшли у новостворену депутатську групу "Наш дім Україна". 

Її головою став Князь Хачатрян.

Нагадаємо, з'явився поіменний список нардепів, які втекли перед вторгненням РФ, більшість - з проросійської партії "ОПЗЖ".

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