Дівчинку кинула бабуся: у Житомирі знайшли рідних залишеної в ТЦ дитини

48-річна жінка пояснила свій вчинок тим, що не мала грошей на утримання онуки.

У Житомирі поліцейські відшукали рідних знайденої в торговельному центрі трирічної дівчинки Олександри. Це бабуся малечі, яка й залишила її там.

Про це повідомили в поліції Житомирщини та йдеться у випуску ТСН.19:30.

У Житомирі майже добу розшукували рідних дівчинки, яку залишили в торговельному центрі. Про дитину років трьох, яка сидить біля центрального входу без дорослих, правоохоронцям повідомили небайдужі.

На відео з камер спостереження поліцейські побачили, як жінка лишає дитину і йде. Згодом удалося встановити, що покинула дівчинку бабуся, бо, мовляв, не має грошей на її утримання.

"Жінка, яка залишила 3-річну Олександру у торговому центрі Житомира – її бабуся, 48-річна житомирянка. У райуправлінні поліції вона розповіла, що вона вже близько пів року опікується онукою, а її матір з трьома іншими дітьми проживає у м. Краматорську", – повідомили в поліції.

Дитина зараз залишається у медичному закладі, а поліцейські вивчають обставини та доцільність її повернення у родину.

Бабусі дівчинки планують оголосити про підозру за кримінальною статтею "Залишення в небезпеці".

Поліцейські також повідомили про ситуацію мамі дівчинки та очікують її приїзду до Житомира.

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