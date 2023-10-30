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Дмитро Дікусар різко висловився про Влада Яму, який під час війни виїхав до США

Автор
Валерія СулимаВалерія Сулима
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Дмитро Дікусар різко висловився про Влада Яму, який під час війни виїхав до США

Дмитро Дікусар, Влад Яма

Хореограф відповів, чи вийшов би з ним на один паркет.

Український танцівник-військовий Дмитро Дікусар висловився про свого колишнього колегу Влада Яму, який під час повномасштабної війни виїхав до США та не повернувся.

У ефірі телемарафону ведуча Марічка Падалко поцікавилася, чи вийшов би Дікусар на один паркет з хореографом. Дмитро різко відповів, що взагалі не згадує про Влада Яму, адже йому є про кого думати.

"У мене немає жодних думок з цього приводу. Я взагалі не згадую про Влада. У мене є люди, про яких я маю піклуватися і думати. Я вважаю, що треба витрачати свою увагу, час, фокус і енергію на людей, які цього гідні. Зараз навколо мене є люди, про яких мені приємно думати і про яких я думаю", - зізнався танцівник.

Дмитро Дікусар / © instagram.com/dikusar_dmitriy
Дмитро Дікусар / Фото: instagram.com/dikusar_dmitriy

Дікусар наголосив, якби в ефірі телемарафону в нього б не запитали про Влада Яму, то він взагалі б і не згадав про свого колишнього колегу.

"Ви б не згадали  – я б не згадав. Скажу так…", - додав хореограф.

Хореограф Дікусар, який служить в ЗСУ, прокоментував гучні вечірки, життя Ями в США і непублічність у війську

Хореограф Дікусар, який служить в ЗСУ, прокоментував гучні вечірки, життя Ями в США і непублічність у війську

Нагадаємо, Дмитро Дікусар від перших днів повномасштабної війни служить в лавах ЗСУ та захищає Україну від російських окупантів. Хореограф вкрай рідко виходить на зв'язок та майже не нічого публікує в соцмережах. Нині Дмитро перебуває в мінівідпустці.

Тим часом Влад Яма на початку повномасштабної війни з сином та дружиною виїхав до США. Танцівник перебуває за кордоном та жодного разу поки не повертався до України, за що неодноразово стикався з хейтом.

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Дата публікації
Перегляди
1231
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