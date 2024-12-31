Дмитро Комаров здійснив мрію дітей, батьки яких загинули через війну

Ведучий не лише здійснив мрію дітлахів, але й подарував їм особливі презенти.

1+1 media в межах проєкту "Здійсни мрію" продовжує реалізовувати заповітні бажання підопічних фонду "Діти Героїв", які втратили одного або обох батьків через війну.

Цього разу семеро мрійників особисто зустрілися з Дмитром Комаровим, ведучим програми "Світ навиворіт. Україна" та "Світ навиворіт", в казковому місці — "Резиденції Санти" на ВДНГ.

Перед тим, як поспілкуватися зі своїм кумиром, на дітей чекала захоплива інтерактивна програма, яка складалася з ігор, веселих активностей з ельфами та незабутньої зустрічі із самим Сантою.

"Резиденція Санти" на ВДНГ

"Будь-яка мрія, яка здійснюється — це щастя, тим паче для дитини. Ці дітки дуже контактні, вони не закриваються. Вони тягнуться душею до хорошого, до найкращого, до якогось добра і, звісно, до своєї мрії. І ця мрія сьогодні реалізувалась – до них завітав Дмитро", — підкреслив Санта, який разом з командою "Здійсни мрію" допоміг подарувати дітям справжнє диво.

У "Резиденції Санти" Дмитро Комаров з'явився цілком несподівано, подарувавши мрійникам незабутні емоції. Під час спілкування діти мали можливість дізнатися більше про найекстремальніші знімання мандрівника та отримати від нього тематичні подарунки — особливі годинники, які стануть в пригоді під час подорожей, оскільки мають вбудований термометр, компас, свисток і навіть можуть розвести багаття.

"Резиденція Санти" на ВДНГ

"Ці дітки дуже сильні попри трагедію, яку пережили. Вони продовжують жити. Наше завдання — зробити їхнє життя щасливим. Мене вразило те, що вони напам'ять знають сотні програм, ідеально та посекундно. Тому мені було важливо розповісти їм, що залишилось за лаштунками, дати мотивацію й силу вірити в себе", — зазначив Дмитро після зустрічі.

Дмитро Комаров долучився до благодійної ініціативи

Діти полеглих захисників приїхали до Києва з різних міст України. Зокрема, 7-річний Володимир Кочубей завітав до столиці з мамою Марією з міста Глухів Сумської області, яке розташоване за десять кілометрів від російського кордону. Тато Вови, Іван Кочубей, два роки війни провів у гарячих точках — Вугледар, Бахмут, Авдіївка. На жаль, чоловік загинув в березні цього року під час бою в Донецькій області.

Серед учасників зустрічі був і 18-річний Єгор, який народився в Донецьку, проте від 2014 року проживає в Києві. Хлопець в пам'ять про тата грає на електрогітарі. Зберігає спогади про рідну людину також Рената. Дівчина разом з мамою та братом займаються волонтерством.

Дмитро Комаров долучився до благодійної ініціативи

"Цей прапор буде для мене талісманом. Дуже хотіла, щоб Дмитро Комаров його підписав. І моя мрія здійснилась", — додала Рената.

Дізнатися детальніше про те, як минула зустріч, можна у тематичному відео на офіційних сторінках 1+1 media в Instagram і Facebook.

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