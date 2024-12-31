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Дмитро Комаров здійснив мрію дітей, батьки яких загинули через війну

Дмитро Комаров здійснив мрію дітей, батьки яких загинули через війну

Дмитро Комаров долучився до благодійної ініціативи

Ведучий не лише здійснив мрію дітлахів, але й подарував їм особливі презенти.

1+1 media в межах проєкту "Здійсни мрію" продовжує реалізовувати заповітні бажання підопічних фонду "Діти Героїв", які втратили одного або обох батьків через війну.

Цього разу семеро мрійників особисто зустрілися з Дмитром Комаровим, ведучим програми "Світ навиворіт. Україна" та "Світ навиворіт", в казковому місці — "Резиденції Санти" на ВДНГ.

Перед тим, як поспілкуватися зі своїм кумиром, на дітей чекала захоплива інтерактивна програма, яка складалася з ігор, веселих активностей з ельфами та незабутньої зустрічі із самим Сантою.

"Резиденція Санти" на ВДНГ

"Будь-яка мрія, яка здійснюється — це щастя, тим паче для дитини. Ці дітки дуже контактні, вони не закриваються. Вони тягнуться душею до хорошого, до найкращого, до якогось добра і, звісно, до своєї мрії. І ця мрія сьогодні реалізувалась – до них завітав Дмитро", — підкреслив Санта, який разом з командою "Здійсни мрію" допоміг подарувати дітям справжнє диво.

У "Резиденції Санти" Дмитро Комаров з'явився цілком несподівано, подарувавши мрійникам незабутні емоції. Під час спілкування діти мали можливість дізнатися більше про найекстремальніші знімання мандрівника та отримати від нього тематичні подарунки — особливі годинники, які стануть в пригоді під час подорожей, оскільки мають вбудований термометр, компас, свисток і навіть можуть розвести багаття.

"Резиденція Санти" на ВДНГ

"Ці дітки дуже сильні попри трагедію, яку пережили. Вони продовжують жити. Наше завдання — зробити їхнє життя щасливим. Мене вразило те, що вони напам'ять знають сотні програм, ідеально та посекундно. Тому мені було важливо розповісти їм, що залишилось за лаштунками, дати мотивацію й силу вірити в себе", — зазначив Дмитро після зустрічі.

Дмитро Комаров долучився до благодійної ініціативи / ©
Дмитро Комаров долучився до благодійної ініціативи

Діти полеглих захисників приїхали до Києва з різних міст України. Зокрема, 7-річний Володимир Кочубей завітав до столиці з мамою Марією з міста Глухів Сумської області, яке розташоване за десять кілометрів від російського кордону. Тато Вови, Іван Кочубей, два роки війни провів у гарячих точках — Вугледар, Бахмут, Авдіївка. На жаль, чоловік загинув в березні цього року під час бою в Донецькій області.

Серед учасників зустрічі був і 18-річний Єгор, який народився в Донецьку, проте від 2014 року проживає в Києві. Хлопець в пам'ять про тата грає на електрогітарі. Зберігає спогади про рідну людину також Рената. Дівчина разом з мамою та братом займаються волонтерством.

Дмитро Комаров долучився до благодійної ініціативи / ©
Дмитро Комаров долучився до благодійної ініціативи

"Цей прапор буде для мене талісманом. Дуже хотіла, щоб Дмитро Комаров його підписав. І моя мрія здійснилась", — додала Рената.

Дізнатися детальніше про те, як минула зустріч, можна у тематичному відео на офіційних сторінках 1+1 media в Instagram і Facebook.

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