До кінця 2022 року українцям підвищуватимуть пенсії тричі: коли та наскільки

У 2022 році в Україні заплановано декілька етапів підвищення пенсій. До кінця року можна очікувати ще три підвищення. Коли та кому чекати надбавку - в матеріалі ТСН.ua
За інформацією Мінсоцполітики, у кінці року середня пенсія становитиме 4,5 тисячі гривень. До кінця 2022 року пенсії будуть підвищувати в липні, жовтні та грудні.
У липні зросте розмір пенсійних виплат, прив'язаних до прожиткового мінімуму. Мінімальна пенсія в липні зросте до 2 027 грн, максимальна - до 20 270 грн.
У жовтні будуть зроблені такі перерахунки пенсій:
- Мінімальна пенсія для українців віком від 70 років за умови наявності повного стажу (35 років — для чоловіків, 30 років — для жінок) складатиме 3 000 грн.
- Мінімальну пенсію за віком для пенсіонерів від 65 років за наявності у них достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) становитиме 2 680 грн.
- Для пенсіонерів віком від 70 до 75 років, а це 1,7 млн українців, буде встановлено щомісячну доплату до пенсії у розмірі 300 грн.
У грудні 2022 року пенсійні надбавки збільшаться через підвищення прожиткового мінімуму.
- Мінімальна пенсія зросте до 2 093 грн, максимальна — до 20 930 грн.
- Для непрацюючих пенсіонерів у віці 60−70 років за наявності достатнього стажу (30 років — для жінок та 35 років — для чоловіків) мінімальна пенсія становитиме 2 500 грн.
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