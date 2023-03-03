«Доброго чаю, ми з України!» MONOMAX дарує бійцям 10 000 000 чашок тепла

Перша партія на два мільйони пакетиків чаю вже направлена бійцям наприкінці січня 2023.
Компанія «Мономах» представляє благодійну програму «10 мільйонів чашок тепла для наших героїв». Даруємо фронту наш легендарний чай, щоб зігріти бійців, дати кожному краплинку енергії та підтримати в боротьбі за Перемогу.
Ця програма – історія про те, як традиційний корпоративний захід перетворився на масштабний волонтерський проект. Минулої осені, обговорюючи в команді варіанти різдвяних подарунків для партнерів та клієнтів, ми подумали: а чого саме вони найбільше чекають? Відповідь була очевидною: всі українці найбільше бажають Перемоги! І замість класичних презентів ми вирішили зробити свій внесок для фронту – власною продукцією. Взяли «новорічний» бюджет, збільшили його у багато разів), мобілізувавши резерви, і втілили цю ідею. Для нас це – справа честі, бо саме «Мономах» – лідер чайного ринку України, на 100% український виробник. А лідерство має проявлятися не лише на полиці. Вважаємо своїм обов’язком бути постачальником чаю номер один для наших воїнів.
Передаємо на фронт наш хіт, улюблений чай споживачів - чорний цейлонський. Це листовий чай у пірамідках. Для максимальної зручності кожна пірамідка запакована в індивідуальне саше. Ми прагнули звернутися до кожного бійця, дякуючи за найважчу і найпочеснішу роботу на світі – боротьбу за Свободу. І на кожному пакетику написали слова, в які віримо. «Відчуй тепло чаю і наших сердець», - вдячно кажемо ми героям. А ще - «Наших перемог, як і смачного чаю, багато не буває!», «Чаювання з побратимами зігріває серце», «Доброго чаю, ми з України!», «Чай зігріває – ЗСУ наступає!»
Готову продукцію відправляємо на централізовані склади ЗСУ, звідки чай доставлятиметься всім підрозділам різних типів військ. 10 мільйонів саше планується виробити і роздати впродовж двох місяців. Перша партія, 2 млн пакетиків чаю, вже направлена бійцям наприкінці січня 2023. На порозі – весна, і ми віримо, що вона стане для України переможною. Наближаємо Перемогу разом з усіма українцями, підтримуючи своєю продукцією бійців на фронті, а розвиваючи виробництво - економіку країни. Разом - переможемо! Слава Україні!
Довідка. АТ «Мономах» - перша українська чайна фабрика, заснована у 1991 році. Сьогодні це сучасне сертифіковане виробництво, оснащене згідно передових технологій. Висока якість і безпека продукції відповідають міжнародним стандартам та вимогам Євросоюзу, що підтверджено сертифікатом FSSC 22000. АТ «Мономах» належать бренди чаю LOVARE, MONOMAX, «Чайні шедеври», а також бренди кави FERARRA і «Кавові шедеври».
Деталі проекту тут: https://teplo.monomakh.com.ua