Експрезиденти США Джордж Буш та Білл Клінтон підтримали Україну (відео)

Колишні президенти відвідали українську церкву в Чикаго.
Колишні президенти США Білл Клінтон та Джордж Буш висловили свою підтримку Україні.
Про це 42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон написав у своєму твітері.
"Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення", - йдеться в публікації.
Експрезиденти відвідали українську церкву у Чикаго.
America stands united with the people of Ukraine in their fight for freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq— Bill Clinton (@BillClinton) March 18, 2022
Нагадаємо, у відповідь на санкції США Росія оголосила про свої санкції. Повний список громадян США, яким “заборонено в'їзд до Росії”, виглядає так:
президент США Джо Байден;
держсекретар Ентоні Блінкен;
глава Пентагону Ллойд Остін;
голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі;
помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван;
директор ЦРУ Вільям Бернс;
прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі;
заступник помічника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх;
директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;
син президента США Хантер Байден;
колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон;
перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;
президентка та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.
Водночас у російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Росія не буде цуратися “підтримки офіційних зв'язків, якщо вони відповідають її національним інтересам”.