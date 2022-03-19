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Експрезиденти США Джордж Буш та Білл Клінтон підтримали Україну (відео)

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Експрезиденти США Джордж Буш та Білл Клінтон підтримали Україну (відео)

Колишні президенти відвідали українську церкву в Чикаго.

Колишні президенти США Білл Клінтон та Джордж Буш висловили свою підтримку Україні.

Про це 42-й президент Сполучених Штатів Америки Білл Клінтон написав у своєму твітері.

"Америка є єдиною з народом України в його боротьбі за свободу та проти гноблення",  - йдеться в публікації.

Експрезиденти відвідали українську церкву у Чикаго.

Нагадаємо, у відповідь на санкції США Росія оголосила про свої санкції. Повний список громадян США, яким “заборонено в'їзд до Росії”, виглядає так:

президент США Джо Байден;

держсекретар Ентоні Блінкен;

глава Пентагону Ллойд Остін;

голова комітету начальників штабів збройних сил США Марк Міллі;

помічник президента США з нацбезпеки Джейк Салліван;

директор ЦРУ Вільям Бернс;

прессекретарка Білого дому Дженніфер Псакі;

заступник помічника президента США з нацбезпеки Даліп Сінгх;

директорка Агентства з міжнародного розвитку Саманта Пауер;

син президента США Хантер Байден;

колишня кандидатка у президенти Гілларі Клінтон;

перший заступник міністра фінансів Адевейл Адейемо;

президентка та голова ради директорів Експортно-імпортного банку Рета Джо Льюїс.

Водночас у російському зовнішньополітичному відомстві зазначили, що Росія не буде цуратися “підтримки офіційних зв'язків, якщо вони відповідають її національним інтересам”.

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