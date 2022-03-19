Мародерства, викрадення цивільних і знищена колона окупантів: яка ситуація на Сумщині

Мародерства, викрадення цивільних і знищена колона окупантів: яка ситуація на Сумщині

Голова Сумської ОВА показав фото знищеної російської техніки на Сумщині.

На тимчасово захопленій частині Сумщини російські окупанти викрадають і катують людей.

Про це розповів голова ОВА Сумської області Дмитро Живицький.

За його словами, критична ситуація залишається у кількох населених пунктах Сумського і Охтирського районів. Окупанти заходять у села і мародерствують, вчиняють безлад.

Відомі також випадки катування та викрадення людей.

"Більшість із них відбувається за "пособництва" місцевих мешканців, які працюють на "рускій мір". Я нагадаю — це недопусимо і тягне за собою 15 років ув'язнення. Кожен, хто вчиняє подібні речі, може розраховувати на долю ворога на нашій землі", — наголосив Живицький.

Також він повідомив, що росіяни обстріляли лікарню в Тростянці. Голова ОВА зазначив, що "руйнування великі, утім загиблих, на щастя немає".

Крім того, голова Сумської ОВА показав фото знищеної російської техніки на Сумщині.

Нагадаємо, що на Сумщині росіяни заганяють місцевих у фейкові "зелені коридори" і використовують, як "живі щити".

Раніше на Сумщині окупанти викрали "швидкі" та влаштували бій між собою через "шашличну". Також повідомлялося, що окупанти обстрілювали населені пункти Сумщини з вокзалу у Тростянці.

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