Экс-президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон поддержали Украину (видео)

Бывшие президенты посетили украинскую церковь в Чикаго.
Бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш выразили свою поддержку Украине.
Об этом 42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон написал в своем твиттере.
"Америка вместе с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", — говорится в публикации.
Экс-президенты посетили украинскую церковь в Чикаго.
America stands united with people of Ukraine в своей борьбе за freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq— Bill Clinton (@BillClinton) 18 марта 2022
Напомним, в ответ на санкции США Россия объявила свои санкции. Полный список граждан США, которым "запрещен въезд в Россию", выглядит так:
президент США Джо Байден;
госсекретарь Энтони Блинкен;
глава Пентагона Ллойд Остин;
глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;
помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;
директор ЦРУ Уильям Бернс;
пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;
заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;
директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;
сын президента США Хантер Байден;
бывшая кандидатка в президенты Хиллари Клинтон;
первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;
президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рэта Джо Льюис.
В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия не будет сторониться "поддержки официальных связей, если они отвечают ее национальным интересам".