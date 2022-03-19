Экс-президенты США Джордж Буш и Билл Клинтон поддержали Украину (видео)

Бывшие президенты посетили украинскую церковь в Чикаго.

Бывшие президенты США Билл Клинтон и Джордж Буш выразили свою поддержку Украине.

Об этом 42-й президент Соединенных Штатов Америки Билл Клинтон написал в своем твиттере.

"Америка вместе с народом Украины в его борьбе за свободу и против угнетения", — говорится в публикации.

Экс-президенты посетили украинскую церковь в Чикаго.

America stands united with people of Ukraine в своей борьбе за freedom and against oppression. pic.twitter.com/O7INc9S1tq — Bill Clinton (@BillClinton) 18 марта 2022

Напомним, в ответ на санкции США Россия объявила свои санкции. Полный список граждан США, которым "запрещен въезд в Россию", выглядит так:

президент США Джо Байден;

госсекретарь Энтони Блинкен;

глава Пентагона Ллойд Остин;

глава комитета начальников штабов вооруженных сил США Марк Милли;

помощник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан;

директор ЦРУ Уильям Бернс;

пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки;

заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх;

директор Агентства по международному развитию Саманта Пауэр;

сын президента США Хантер Байден;

бывшая кандидатка в президенты Хиллари Клинтон;

первый заместитель министра финансов Адевейл Адейемо;

президент и председатель совета директоров Экспортно-импортного банка Рэта Джо Льюис.

В то же время в российском внешнеполитическом ведомстве отметили, что Россия не будет сторониться "поддержки официальных связей, если они отвечают ее национальным интересам".