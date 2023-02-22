Епіцентр передав українським медикам уже 50 реанімобілів

Машини швидкої допомоги в межах благодійної ініціативи «Рятуємо життя» з вересня минулого року рятують військових та цивільних людей. За цей час компанія спільно з партнерами, постачальниками та покупцями профінансувала та передала 50 авто для потреб медицини катастроф на суму понад 133,5 млн грн. Благодійна ініціатива Епіцентру об'єднала мільйони українців і продемонструвала їхню стійкість і готовність допомагати медикам рятувати ще більше людських життів.

Чергова передача десяти нових реанімобілів відбулась 21 лютого у Міністерстві охорони здоров'я у Києві. Очільник галузі Віктор Ляшко зазначив, що сьогодні медики борються за життя кожної людини, але їм потрібна допомога і підтримка.

"За час повномасштабного вторгнення 649 автомобілів екстреної медичної допомоги були пошкоджені чи захоплені. Ворог не зупиняється, щодня руйнуючи нашу інфраструктуру та посягаючи на наші життя. Ми теж не можемо зупинятися: маємо працювати ще ефективніше та ще більш злагоджено, аби ці життя зберегти та дати гідну відсіч агресору кожен на своєму фронті. Щиро вдячний кожному, хто не лишився осторонь і доєднався до ініціативи “Рятуємо життя”. Ви дійсно допомогли нашим героям медичного фронту врятувати чиєсь життя. В межах ініціативи 50 реанімобілів передані в різні куточки України. Щодня вони доставляють в лікарні більше сотні українських пацієнтів”, — сказав Віктор Ляшко.

Нові реанімобілі поїдуть у Харків, Миколаїв, Херсон, Дніпро, Кривий Ріг, Одесу, Кременчук, Вінницю - у прифронтові регіони, та області, які постійно страждають від ракетних обстрілів. Символічно, що швидкі передали напередодні річниці початку повномасштабної війни. Це, за словами засновниці та голови ТОВ «Епіцентр К» Галини Гереги, підкреслює тверду та непохитну підтримку компанії тих, хто бореться за життя:

"Рятувати життя... З перших днів повномасштабного вторгнення цей вислів набув надважливого значення. На жаль, війна забирає життя. А наша ініціатива покликана рятувати життя. Бригади лікарів, які працюють на переданих швидких, змогли повернути до життя десятки тисяч українців. А цифра - 50 реанімобілів - свідчить про міцну об’єднуючу силу компанії Епіцентр, її партнерів, постачальників та покупців. Це наш економічний фронт, наша велика соціальна місія. І ми її продовжимо виконувати з честю та гідністю.

Вдячні усім українським лікарям, які допомагають нашим громадянам у найскладніші моменти їхнього життя. Я вірю, що нові реанімобілі допоможуть їм ще ефективніше та швидше реагувати на надзвичайні ситуації та надавати необхідну допомогу людям. Наша ініціатива “Рятуємо життя” - продовжується! Наша підтримка та повага медикам – безмежна! Життя переможе!"

Понад один мільйон покупців мережі, а також партнери та постачальники підтримали благодійну ініціативу Епіцентру ”Рятуємо життя”. Аби в кожному куточку країни, від заходу і до сходу, наші лікарі були забезпечені сучасними швидкими.