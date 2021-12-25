Епіфаній привітав християн із Різдвом 25 грудня

Цю величну подію вшановують всі християни, незалежно від каледарної традиції й конфесійної належності.

Предстоятель Православної церкви України Епіфаній привітав із Різдвом усіх, хто відзначає його за новоюліанським календарем саме 25 грудня.

Своє привітання митрополит Київський і всієї України оприлюднив у Facebook.

"Сьогодні частина наших братів і сестер відзначають світле свято Різдва Христового. Понад два тисячоліття тому відбулося чудо Боговтілення, яке ознаменувало зміни у стосунках людини із Господом, оновлення зв'язку між Творцем та Його творінням. Оновлюючи і освячуючи людську природу в Самому Собі, очищаючи її через Хресну смерть, через Воскресіння і Вознесіння, Спаситель відкрив шлях для спасіння, шлях на Небеса для кожної конкретної людини", - йдеться у привітанні Епіфанія.

На переконання митрополіта Київського і всієї України, "цю величну подію Різдва Господа нашого Ісуса Христа вшановують всі християни, незалежно від каледарної традиції й конфесійної належності".

Предстоятель української Помісної церкви додав: "Тому від повноти помісної Української Православної Церкви вітаю всіх, хто сьогодні відзначає Різдво Христове. Нехай Господь благословить вас і ваших близьких, а світло Його любові осяває ваші життя і вказує праведний шлях до спасіння".

Сьогодні частина наших братів і сестер відзначають світле свято Різдва Христового. Понад два тисячоліття тому відбулося... Опубліковано Митрополит Епіфаній Субота, 25 грудня 2021 р.

Нагадаємо, у суботу, 25 грудня у більшості країн світу християни відзначають Різдво Христове. Папа Римський Франциск виголошує різдвяне послання, яке за традицією адресується громадянам міста Риму та цілого світу.

Зазначимо, що раніше очільник Православної церкви України Епіфаній заявив, що українці протягом наступних десяти років можуть перейти на святкування Різдва 25 грудня. Митрополит Епіфаній додав, що він особисто підтримує перехід святкування Різдва за новоюліанським календарем, проте процес має відбутися поступово.

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