Эпифаний поздравил христиан с Рождеством 25 декабря

Это великое событие чтят все христиане независимо от каледарной традиции и конфессиональной принадлежности.

Глава Православной церкви Украины Эпифаний поздравил с Рождеством всех, кто отмечает его по новоюлианскому календарю именно 25 декабря.

Свое поздравление митрополит Киевский и всея Украины обнародовал в Facebook.

"Сегодня часть наших братьев и сестер отмечают светлый праздник Рождества Христова. Более двух тысячелетий назад произошло чудо Боговоплощения, которое ознаменовало изменения в отношениях человека с Господом, обновление связи между Творцом и Его творением. Обновляя и освящая человеческую природу в Самом Себе, очищая ее через Крестную смерть, через Воскресение и Вознесение, Спаситель открыл путь для спасения, путь на Небеса для каждого конкретного человека", – говорится в поздравлении Эпифания.

По убеждению митрополита Киевского и всея Украины, "это величественное событие Рождества Господа нашего Иисуса Христа чтят все христиане независимо от каледарной традиции и конфессиональной принадлежности".

Предстоятель украинской Поместной церкви добавил: "Поэтому от полноты поместной Украинской Православной Церкви поздравляю всех, кто сегодня отмечает Рождество Христово. Пусть Господь благословит вас и ваших близких, а свет Его любви озаряет ваши жизни и указывает праведный путь ко спасению".

Сегодня часть наших братьев и сестер отмечают светлый праздник Рождества Христова. Более двух тысячелетий назад произошло... Опубликовано Митрополит Эпифаний Суббота, 25 декабря 2021 г.

Напомним, в субботу, 25 декабря, в большинстве стран мира христиане отмечают Рождество Христово. Папа Римский Франциск произносит рождественское послание, которое по традиции адресуется гражданам города Рима и всего мира.

Ранее глава Православной церкви Украины Эпифаний заявил, что украинцы в течение следующих десяти лет могут перейти на празднование Рождества 25 декабря. Митрополит Эпифаний добавил, что он лично поддерживает переход празднования Рождества по новому лианскому календарю, однако процесс должен происходить постепенно.

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