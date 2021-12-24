8 різдвяних традицій у британській королівській родині

Члени британської королівської родини мають свій унікальний набір різдвяних традицій, про які сьогодні ми вам і розповідаємо.

Різдвяна промова королеви, прийом для широкого кола сім'ї, чаювання у вузькому колі та неодмінно відвідування служби у церкві Святої Марії Магдалини у Сандрінгемі. Про це та багато іншого розповімо далі.

Різдвяний обід королеви

Британська королівська родина / Associated Press

Зазвичай Єлизавета ІІ збирає гостей у Букінгемському палаці. Це обід, який відвідують члени сім'ї та більш віддалені родичі монархині. Минулого року обід було скасовано через пандемію, а цього року Її Величність планувала провести його у Віндзорському замку. Але знову завадила пандемія COVID-19 та новий штам "Омікрон", який зараз викликає занепокоєння у всесвітньої організації охорони здоров'я.

Благодійність

Члени сім'ї завжди напередодні Різдва беруть активнішу участь у житті фондів та організацій, які вони патронують. Цього року герцогиня Кембриджська організувала різдвяний концерт у Вестмінстерському абатстві, який покажуть завтра на Різдво. А герцогиня Камілла за традицією запрошувала дітей прикрасити ялинку у Кларенс-хаус. Королева також щорічно надсилає в абатство ялинки та робить додаткові пожертвування. А церкви та школи в районі Сандрінгема також отримають дерево від Її Величності.

Різдвяні листівки

Герцог та герцогиня Кембриджські з дітьми / Getty Images

Напередодні Різдва члени сім'ї представляють свої святкові листівки, а після свята їхні помічники розсилають ці листівки всім, хто особисто написав листи до палаців та привітав членів королівської родини. Єлизавета II сама особисто підписує близько 750 карток, починаючи робити це задовго до Різдва. Зазвичай вона починає цим займатися ще влітку під час відпочинку у Балморалі.

Королева сідає на поїзд до маєтку Сандрінгем

Королева Єлизавета II на станції Кінгс-Лінн / Getty Images

Віндзори зазвичай проводять канікули у своєму будинку в Сандрінгемі, лише за 100 миль на північ від Лондона. Щороку королева подорожує поїздом до вокзалу Кінгс-Лінн в Норфолку. Минулого року цю поїздку було скасовано, як і цього року, знову через пандемію.

Футбольний матч

Принц Вільям та принц Гаррі грають у футбол у Сандрінгемі, 2015 рік / Getty Images

Зазвичай принци Вільям і Гаррі на святвечір грали з персоналом Сандрінгема у футбол. Нажаль, ця традиція тепер не має продовження, оскільки брати в сварці та молодший Гаррі переїхав жити до США.

Подарунки відкривають на святвечір

Віндзори вшановують свою німецьку спадщину, відкриваючи подарунки після пообіднього чаю напередодні Різдва - 24 грудня, а не на саме Різдво 25-го. Дарують зазвичай якісь приємні дрібниці, які піднімають настрій.

Служба у церкві

Британська королівська родина у Сандрінгемі / Getty Images

Щороку на Різдво до королеви Єлизавети II приєднується її сім'я на церковній службі у церкві Святої Марії Магдалини. Дорогою до церкви королівську сім'ю зазвичай тепло зустрічає публіка. Цього року через пандемію це дійство знову не відбудеться.

Гра в шаради

На Різдво члени великої родини збираються на святковий обід. Зазвичай це відбувається після служби у церкві. Вони грають у шаради і дивляться щорічну різдвяну промову королеви Єлизавети ІІ по телебаченню. Єлизавета записує промову щорічно, починаючи від 1957 року.

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