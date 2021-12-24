Шанувальники у захваті: різдвяна листівка Сассексів підкорила всіх

Вчора герцог та герцогиня Сассекські представили свою різдвяну листівку.

Її опублікували на сторінках в Instagram кількох благодійних організацій, яким Меган та Гаррі допомагають, а також знімком поділився його автор, британський фотограф Алексі Любомирський.

Королівські шанувальники були в захваті від знімку, де зображені Меган та Гаррі разом зі своїми двома дітьми, обличчя яких добре видно на фото. У коментарях під постами буквально шквал приємних відгуків та коментарів:

"Така красива фотографія. Я так радий, що щастя сяє для них", "Яке чудове щасливе фото гарної сім'ї", "Наскільки чарівна ця сім'я", "Як же мені подобається ця листівка. Принц Гаррі та його прекрасна родина", "Абсолютно гарна сім'я! Діти такі чарівні! Люблю", — пишуть люди в Мережі.

Увага багатьох була зосереджена на Лілібет, адже це її перша фотографія, яка була представлена публіці. Але багато хто помітив і те, як син пари схожий на Гаррі, яке у нього руде волосся.

"Мені подобається, що Арчі такий рудий, як і його батько. Прекрасна сім'я", "Оу, схоже, діти йдуть за татом з рудим волоссям", — написали коментарі шанувальники.

Раніше, нагадаємо, Меган та Гаррі ділилися більш закритими фотографіями. Минулого року Сассекси публікували листівку на сторінці благодійної організації Mayhew. Тоді листівка була створена у вигляді намальованої картини.

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